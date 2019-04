«Mascarade»

C’est sous ce thème que se tiendra cette semaine la 2e Envolée-Bénéfice, au profit de l’organisme Anges du Bal. Le rendez-vous est prévu le jeudi 4 avril, dès 18h, chez Boulevard Lexus de la rue Marais à Québec. Animé par Joanne Boivin, de l’émission Plus de hits au travail à M-FM 102.9, l’événement vise à amasser des fonds afin d’offrir la tenue de bal complète à des jeunes finissantes de 5e secondaire vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Huit ambassadeurs issus de la communauté des gens d’affaires de la Capitale-Nationale se sont également engagés à le faire rayonner dans leurs réseaux respectifs. www.angesdubal.org

Femmes à Succès

Photo courtoisie

Le 5e Salon Femmes à Succès, événement intimiste et de proximité qui propose la rencontre de plus de 50 femmes à succès et de leurs entreprises, se tiendra le samedi 6 avril de 11 h à 18 h au Centre de foires d’ExpoCité. Les organisatrices du Salon 2019, Hélène Mercier et Charlotte Habegger (photo) vous invitent ainsi que les entrepreneurs et travailleurs autonomes, à vivre une expérience unique et novatrice, en découvrant des entreprises dirigées par des femmes d’exception. En marge des kiosques et des démonstrations prévues, vous aurez accès à un espace-conférence animé en continu et serez assurément inspirés par les histoires à succès des entrepreneures qui seront présentes. Plus de 2000 visiteurs sont attendus et l’entrée sera gratuite. Renseignements: https://www.salonfemmesasucces.com.