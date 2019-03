Matthew Boldy, un futur Selke?

Le programme national de développement américain produit, année après année, des espoirs de très haut niveau en vue du repêchage de la LNH. Le Journal s’est entretenu avec l’entraîneur de l’équipe des moins de 18 ans John Wroblewski et vous présente, sur cinq semaines, certains des plus beaux espoirs du programme en vue du repêchage à Vancouver. Cette semaine, l’ailier Matthew Boldy.

Étant l’un des nombreux espoirs de premier plan évoluant cette année au sein de l’équipe des moins de 18 ans des États-Unis, Boldy se démarque par la qualité de son jeu dans toutes les situations. En plus, à 6 pi 2 po et 192 lb, il possède déjà le physique de l’emploi.

« Matthew joue physique, il est rapide, il a une longue portée et des habiletés. Je ne pense pas qu’il y ait meilleur attaquant de puissance que lui au prochain repêchage. Il a tout ce qu’il faut pour être un joueur offensif, en plus du physique qui vient avec. En avantage numérique, le seul endroit où on ne l’a pas utilisé, c’est à la pointe. C’est un joueur très polyvalent », de rajouter Wroblewski.