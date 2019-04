Muse se surpasse de nouveau

On croyait avoir tout vu lors des visites précédentes de Muse à Québec. Erreur. Le groupe britannique, réputé pour ne reculer devant aucune extravagance pour en mettre plein la vue en concert, trouve encore le moyen de se surpasser avec sa tournée Simulation Theory.

Parlez-en aux près de 15 000 inconditionnels qui ont rempli le Centre Vidéotron, dimanche soir, et qui se sont laissés transporter sans résistance dans l’étourdissant univers rétro-futuriste du trio.

Moins de deux ans après leur dernière visite au Festival d’été, les retrouvailles avec Québec ont été délirantes.

Elles ont pris la forme d’une puissante communion intergalactique, laquelle a confirmé une fois de plus le lien indéfectible qui s’est tissé entre les Québécois et les Britanniques depuis leur premier concert dans la capitale, au Colisée Pepsi, en 2010.

Robots et squelettes

Sans l’ombre d’un doute, si on se fie au festin son et lumière servi dimanche, le retour sur Terre de Matt Bellamy, Chris Wolstenholme et Dominic Howard n’est pas pour bientôt.

Après les tours géantes, les pyramides inversées et les drones, Muse part cette fois en orbite dans ce qui ressemble à un film de science-fiction des années 1980.

Des robots et des squelettes, en voulez-vous, en v’là, une troupe de danseurs illuminés qui semblait débarquée d’une autre planète, des acrobates en lévitation au-dessus de la scène pendant Break It to Me, des rayons laser et jeux de lumière à s’en aveugler, sans compter les projections sur l’écran géant et l’intimidant cyborg gonflable géant apparu au rappel et qui avait l’air de vouloir s’emparer des musiciens : pour le divertissement, c’était dix sur dix.

Élans fédérateurs

Or, aussi spectaculaire que fût la mise en scène, ce sont les chansons qui ont fait bondir la foule. À ce niveau, Muse ne manque certainement pas de munitions. Le groupe a même pu se permettre de jouer huit titres de son plus récent album, Simulation Theory, sans créer de véritables temps morts.

Le party n’a d’ailleurs pas mis de temps à lever. Déjà bien réchauffé par les nouveautés Algorithm et Pressure, le public a explosé en entendant le riff de Psycho et ça n’a pas vraiment dérougi par la suite. Ainsi, au niveau des réussites, soulignons les élans fédérateurs qui ont marqué les interprétations des succès Uprising, Supermassive Black Hole et Madness.

Une passerelle, qui permettait à Bellamy d’aller à la rencontre du public au parterre, a été mise à profit pour un rare moment d’intimité musical quand le trio y a joué Dig Down, quasiment en mode acoustique.

Mais pour le reste, Muse a misé d’un bout à l’autre sur la puissance de son répertoire, terminant le tout, comme c’est la coutume, avec l’épique galop de Knights of Cydonia.

Malgré l’extravagance du spectacle, il convient de noter que les billets coûtaient entre 51 $ et 112 $. Alors que certains artistes n’hésitent pas à profiter de leur statut pour exiger le gros prix à leurs fans, le choix de Muse d’offrir ses places à ces tarifs plus que raisonnables mérite d’être cité en exemple.