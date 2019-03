[PHOTOS] On a essayé 9 plats fromagés de la Cheese Week à Québec et voici ce qu'on en pense!

En manque de fromage et de repas riches? Ce sera l’occasion de repousser les limites de votre estomac du 1er au 7 avril, alors qu’une quarantaine de restaurateurs de Québec participeront à l’édition 2019 de la Cheese Week!

Au menu: 40 créations fromagées offertes pour l’occasion au coût de 12 $, passant du grilled cheese gourmand au mac and cheese bien réconfortant.

Votre gourmandise servira d’ailleurs encore une fois une bonne cause, tandis que 1 $ par plat vendu sera remis au Club des petits déjeuners.

Puisque nous ne reculons devant aucune «épreuve» pour nos lecteurs, nous avons essayé pour vous neuf de ces délicieux classiques réinventés. Voici donc un aperçu de ce qui vous sera servi en cette semaine organisée par RestoQuébec!

Pour la liste complètes des établissements participants, c’est par ici.

Le Dijon

Le Pig’Mac fumé

Photo courtoisie RestoQuébec

Amateur de bacon? Vous serez comblé par la création du Dijon! Fumé méticuleusement par l’équipe du restaurant de Charlesbourg, le flanc de porc Nagano accompagne à merveille le décadent mac and cheese.

Nappé d’une sauce crémeuse au fromage cheddar vieilli de l’Isle-aux-grues, de chapelure et de fromage parmesan Grana Padano, le plat met aussi en vedette de délicieuses boules frites de fromage bocconcini au basilic thaï et une chips de bacon au miel. À noter que celui-ci est d’ailleurs récolté à même les ruches du Dijon.

Impressionnant, tout comme le goût fumé et soyeux de ce macaroni au fromage!

Nicky Traiteur

Poké ’n’ Cheese

Photo courtoisie RestoQuébec

Si vous avez envie de vous montrer un peu plus «raisonnable», vous pourriez être intéressé de vous déplacer au comptoir de Nicky Traiteur dans Lebourgneuf pour essayer le Poké ’n’ Cheese, un bol poké à la fois frais et bien fromagé!

Le repas, à base d’orzo au fromage, est notamment surmonté d’une salade du chef, de miettes de «bacon» de saumon fumé maison et de parmesan de la Fromagerie La Chaudière.

Toutefois, il faut avouer que ce sont les trois pièces frites, soit la croquette de mac and cheese, le fromage en grain pané et le «sushi pizza» au saumon fumé et fromage à tartiner, tous conçus avec des produits de la Fromagerie La Chaudière, qui ont su gagner notre cœur!

Nicky Sushi

Homard-Bleu ‘n’ Cheese

Photo courtoisie RestoQuébec

De passage cette fois-ci à la succursale limouloise de Nicky Sushi, nous avons eu droit à un assemblage de toute beauté avec le Homard-Bleu ‘n’ Cheese, une galette de macaroni au fromage panée et agrémentée d’une copieuse garniture.

En plus d’une sauce goûteuse au fromage bleu et d’un assaisonnement plutôt relevé, on retrouvait sur l’appareil frit une rafraîchissante salade de homard et, une fois de plus, le fameux «bacon» de saumon fumé du restaurant.

On ne se le cachera pas, le tout est un peu difficile à attaquer, autant avec les doigts que les baguettes, mais il ne faut pas laisser ce défi vous abattre! Le plat vaut assurément une ou deux petites taches sur vos vêtements...

Table.

La Betr’Table

Photo courtoisie RestoQuébec

Au-delà d’un superbe jeu de mots, la Betr’Table est aussi un excellent grilled cheese aux betteraves rouges et jaunes, garni de mousse de fromage de chèvre au cidre, de fromage Canotier de l'Isle et de miel épicé!

Si le sandwich grillé au pain multigrain se lance engloutir très facilement, nous sommes toutefois littéralement tombés en amour avec la salade de pommes qui l’accompagne. Même si on n’y trouve pas de fromage... on en rêve encore!

La Piazzetta

Pizza Grilled Cheese de La Station de Compton

Photo courtoisie RestoQuébec

Un grilled cheese où on remplace le pain par de la pâte à pizza fine? Quelle idée de génie! Qu’on apporte le prix Nobel immédiatement...

À l’intérieur de ce «pain» 2.0, on retrouve une quantité impressionnante, et bien coulante, des fromages Chemin Hatley et Alfred Le Fermier de la Fromagerie La Station de Compton, des lardons et du confit d’oignons au cidre de glace.

L’ensemble s’avère riche à souhait et absolument addictif. Vous aurez de la difficulté à ne pas aller piger dans l’assiette du voisin!

Côtes-à-Côtes Resto Grill

Welsh décadent aux trois fromages

Photo courtoisie RestoQuébec

Alors, c’est quoi un «welsh» au juste? C’est essentiellement un grilled cheese en sauce... un concept pas mal intéressant!

Au Côtes-à-Côtes Resto Grill, le plat d’origine galloise est concocté à base, bien évidemment, d’effiloché de côtes levées et nappé d’une sauce aux trois fromages et à la bière Cheval Blanc. Ce n’est pas encore assez? On retrouve ensuite sur le dessus un peu de roquette et un fondant pané de fromage Perron.

Original, savoureux et pas mal «soutenant», disons! Pensez peut-être juste à vous prévoir un petit jogging après le souper...

Shaker

Calzone Spag ‘n’ Cheese

Photo courtoisie RestoQuébec

Si le concept d’un chausson au spaghetti vous interpelle, la création singulière du Shaker devrait vous intéresser!

Ainsi, au cœur d’une pâte à pizza frite, on retrouve un spaghetti au fromage garni de morceaux de saucisses et bacon au sirop d’érable, le tout accompagné de confit d’oignon et pomme et d’une roquette arrosée de vinaigrette balsamique.

Une idée qui pousse le combo «pizzaghetti» à un autre niveau!

Topla!

Bacon artisanal & crevettes du Saint-Laurent

Photo courtoisie RestoQuébec

Avec son plat de la Cheese Week 2019, la chaîne Topla! propose un mac and cheese bien réconfortant enrobé d’une sauce délicieuse. Et n’importe quel amateur de bonnes choses connaît l’importance de la sauce dans un macaroni au fromage!

En prime, l’assiette de pâtes met aussi de l’avant une généreuse portion de bacon artisanal et de crevettes nordiques du Saint-Laurent, ce qui n’est pas sans rappeler la combinaison adorée par le personnage Ron Swanson dans la série Parks and Recreation.

Voilà une union terre et mer plus que satisfaisante!

La Belle et La Bœuf

Le Bretzilla

Photo courtoisie RestoQuébec

Un généreux mac and cheese? D’accord! Du bacon croustillant? Oui, merci! Des rondelles de piment jalapeño pour relever le tout? Pourquoi pas!

Un gigantesque bretzel fourré de fromage cheddar et recouvert de sauce au chocolat? Pardon, quoi...? Eh bien, figurez-vous donc que l’ensemble fonctionne à merveille!

C’est sucré, salé, épicé et savoureux... De quoi combler les explorateurs gustatifs les plus affamés!