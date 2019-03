Premier test raté pour l’Impact

Lors des trois premiers matchs de la saison, l’Impact a affronté des équipes moyennes, voire mauvaises. Il était donc logique qu’il récolte des points.

Avec la partie à Kansas City s’amorçait une série de trois autres matchs drôlement plus compliqués, et le Bleu-blanc-noir a lamentablement échoué à ce premier test en encaissant le revers le plus percutant de son histoire par la marque de 7 à 1.

Il devra maintenant se relever pour aller affronter le New York City FC samedi prochain. Malgré un début de saison très moyen, le NYCFC est toujours difficile à affronter à domicile. Puis, ça sera ensuite une visite au Audi Field pour affronter le D.C. United trois jours plus tard.

Cette équipe va devoir trouver une façon de renverser la vapeur et de trouver une certaine constance pour se présenter au Stade Saputo dans un bon état d’esprit pour son ouverture locale, le 13 avril prochain.

Pas d’attaque

Ce match dans lequel Rémi Garde a dû apporter trois changements a démontré que cette équipe n’a pas assez de ressources sur le banc pour rivaliser avec les meilleurs de la MLS.

Rémi Garde manquait de ressources sur le banc Amar Sejdic n’a pas encore joué une seule minute et a sans doute été habillé un peu par défaut. Mathieu Choinière n’est pas à 100 % et il y avait le gardien Clément Diop. Ne restaient donc que quatre joueurs pour trois substitutions. C’est très mince.

Certes, ce n’est qu’une défaite et il ne faut pas tout changer pour autant, mais il y a des signes qui ne mentent pas.

D’abord, il n’y a eu aucune étincelle offensive en l’absence de Nacho Piatti. Et Maximiliano Urruti a été drôlement effacé alors qu’il aurait dû en prendre un peu plus sur ses épaules.

Il est toujours à la recherche d’un premier but après quatre matchs. Pour un attaquant de pointe, c’est un problème, tout le monde va en convenir.

Changements

Rémi Garde a été forcé de faire plusieurs changements à sa formation en raison de la suspension à Zakaria Diallo et de la blessure d’Ignacio Piatti

Et en plus de ça, Harry Novillo, qui devait remplacer Piatti, a perdu son passeport et n’a pu faire le voyage. Ça, ce n’est vraiment pas fort.

Ainsi, Rudy Camacho s’est retrouvé en défense centrale avec Victor Cabrera, et le duo en a drôlement arraché. Saphir Taïder s’est retrouvé dans le couloir gauche, où il n’est pas particulièrement à l’aise, et Shamit Shome a pris la place de Taïder et a été débordé dès le premier sifflet du match. Le jeune homme a d’ailleurs lancé son maillot au sol en quittant le terrain lorsqu’il a été remplacé, en seconde demie.

Qui plus est, sans Piatti, l’Impact a été incapable de trouver des solutions en attaque. Orji Okwonkwo a bien tenté de chercher la profondeur, mais un joueur ne peut faire seul la différence.

Quant à Maxi Urruti, il court beaucoup, mais ne crée pas assez de choses dans la surface. Sans but à ses quatre premiers matchs de la saison, il va devoir trouver une façon d’influencer le pointage, et vite.

Ça ne va pas

Zakaria Diallo a raté le match en raison d’une suspension, et son absence a peut-être fait encore plus mal que celle de Piatti.

Le grand français apporte de la stabilité à la brigade défensive, et celle-ci a été en pleine déroute pendant 90 minutes samedi.

En défense centrale, Victor Cabrera et Rudy Camacho n’ont tout simplement pas fait le travail.

Le premier a souffert de l’absence de Diallo, qui le rend visiblement meilleur en gommant ses erreurs, alors que le second s’est souvent fait prendre de vitesse. Avec encore trois années à 700 000 $, il est en train de devenir un boulet pour le Bleu-blanc-noir.

Maturité ?

Harry Novillo a raté le voyage, car il a égaré son passeport et il devra en subir les conséquences. Pour un joueur qui parlait de maturité dans une entrevue accordée au collègue Olivier Brett, quelques jours plus tôt, ça manque de sérieux.

Novillo devait jouer un rôle prépondérant dans ce match puisqu’il devait prendre le relais d’Ignacio Piatti dans le couloir.

Son étourderie a forcé Rémi Garde à revoir sa stratégie à la dernière minute.