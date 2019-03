Près de la perfection

WINNIPEG | Acculé au mur et luttant pour sa survie, le Canadien devait absolument offrir une solide performance contre de furieux Jets. Il a livré la marchandise en frôlant la perfection.

Du haut au bas de la pyramide, tous ont apporté leur contribution. Les attaquants ont sonné la charge aux bons moments, l’attaque massive a marqué un but important, les défenseurs ont fermé le jeu en dressant un mur à la ligne bleue et en limitant les poussées des Jets en zone offensive. Et Carey Price s’est signalé les quelques fois où il a dû le faire.

En restant discipliné et en contrôle, le CH s’est illustré même s’il a donné quelques sueurs froides à ses partisans quand le moteur des Jets a bourdonné en fin de rencontre.

Chapeau à Weal

Parmi les acteurs importants de ce gain à l’étranger, le troisième trio composé de Jordan Weal, Joel Armia et Jonathan Drouin a offert une prestation sans faille.

Force est d’admettre que la chance a souri à Claude Julien, qui avait pris la décision en matinée de retirer la recrue Jesperi Kotkaniemi de l’alignement, en le remplaçant par Weal. Celui-ci a répondu présent en prenant les choses en main.

Avec moins d’une minute à écouler au cadran, alors que les locaux menaçaient après avoir réussi à réduire l’écart à un seul but, c’est ce troisième trio que Julien a envoyé sur la glace. Un vote de confiance qui n’est pas passé inaperçu.

« J’ai coupé mon banc durant les neuf dernières minutes en jouant à trois lignes d’attaque. J’étais confiant que Jordan, Joel et Jonathan puissent faire le travail. Parfois, il faut se fier à son instinct et faire confiance aux gars qui ont accompli du bon boulot dès le début. Ils ont bien fait face au trio de (Blake) Wheeler », a témoigné l’entraîneur-chef après la victoire.

Efficace dans les cercles

En effet, ils ont limité le premier trio des Jets composé de Wheeler, Mark Scheifele et Kyle Connor à trois petits tirs.

Et Weal a brillé dans les cercles des mises en jeu en remportant 13 des 19 remises.

« Comme droitier, il gagne des mises en jeu importantes. Il fait en sorte qu’on n’ait pas à se fier uniquement à des gauchers, a souligné Julien. C’est un atout additionnel pour s’assurer de les gagner. »

Le Tricolore doit maintenant répéter cet exploit lors de la visite du puissant Lightning de Tampa Bay au Centre Bell, mardi.

« Il reste une semaine à la saison. Il faut se donner une chance de prolonger notre saison. On aura à jouer de la même façon, surtout défensivement », a souhaité l’entraîneur.