Tout laisser derrière pour découvrir la planète à vélo

Un jeune couple de Québec n’a pas hésité à tout laisser derrière pour partir à l’aventure aux quatre coins de la planète, équipé d’une tente pour se loger et de deux vélos pour se déplacer.

Raphaël Roy Brunel et Marilie Croteau, tous les deux âgés de 32 ans, ont mis leur carrière de côté et entreposé le peu de biens qui leur restait chez leurs parents, en septembre dernier, pour partir à l’aventure en bikepacking pour une dizaine de mois.

Ils ont planifié ce périple pendant deux ans.

Photo courtoisie

« On a presque tout abandonné ce que l’on avait, comme notre appartement et notre voiture de location. En se projetant sur deux ans, on a été capable de se débarrasser de nos engagements », indique la jeune femme.

Elle a été capable d’obtenir un congé sans solde auprès de son employeur, CGI, où elle occupe un poste de coordonnatrice en santé et bien-être auprès des employés.

Son conjoint a dû remettre sa démission à la compagnie d’assurance-vie pour laquelle il travaillait.

Photo courtoisie

Leur itinéraire a été créé dans un but précis. « L’objectif du voyage est de voir les plus belles montagnes du monde », lance Marilie Croteau.

Au Népal

À ce jour, ils ont roulé au travers de la cordillère des Andes, en passant par le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine. Ils ont ensuite fait une escale en Afrique du Sud, où ils ont visité le Lesotho et le Eswatini. En ce moment, ils sont au Népal, dans les montagnes de la chaîne de l’Himalaya.

Il est impossible pour le couple voyageur de cibler un coup de cœur. « Chaque endroit est tellement différent, c’est difficile d’en nommer un en particulier », fait valoir le couple.

Photo courtoisie

Les deux cyclistes devraient quitter le Népal entre la mi-mai et la mi-juin. Les destinations finales seront le Tadjikistan et le Kirghizstan, où ils ont planifié rouler au travers du Tian Shan (Kirghizstan) et du Pamir (Tadjikistan).

Vous pouvez suivre les péripéties du couple sur sa page Facebook : 4 Roues, 1 Rousse et 1 Sherpa

Afin de vivre sainement l’expérience en altitude, le couple a pris soin d’aller progressivement dans l’aventure, avec des passes à plus de 5000 mètres d’altitude à vélo, des ascensions à pied de plus de 5900 mètres d’altitude et des nuitées à plus de 4900 mètres d’altitude.

Leur voyage en bref

Photo courtoisie