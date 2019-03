Trois comiques en Martinique

Rosalie Vaillancourt, Billy Tellier et Richardson Zéphir partiront cette semaine jouer au nouveau festival Anti’Stress, en Martinique, a appris Le Journal. L’événement est présenté entre autres par l’agence GULP du producteur Guy Lévesque (Laurent Paquin, Virginie Fortin).

C’est lors d’un voyage en Martinique l’an dernier que Guy Lévesque est entré en contact avec Kendou Pelle, humoriste et producteur du Martinique Comedy Club. « Je voulais voir ce qu’était le ­marché de l’humour en Martinique, dit Guy Lévesque. J’avais déjà l’idée d’y organiser un festival. »

Deux ans plus tôt, lors d’un séjour à Saint-Martin, le producteur avait ­pensé pour la première fois à présenter un festival dans le Sud. « J’avais dit à ma femme de l’époque, qui avait déjà travaillé à Juste pour rire, qu’on devrait se partir un festival ici et revenir chaque année. »

La place du Québec

Son idée s’est finalement concrétisée en Martinique trois ans plus tard. « Le festival n’est pas ancré sur un site exclusivement, dit-il. On se promène un peu là-bas, dans différentes salles. La Martinique est intéressante, car c’est une île francophone. C’est comme si on était en France, mais sur le bord de la mer. »

Du 4 au 8 avril, se tiendra ainsi l’Anti’Stress comedy festival (Anti’ pour Antilles) en Martinique. Environ 25 artistes y prendront part, dont les Français Donel Jacks’man et Bun Hay Mean.

Le Québec ne sera pas en reste avec la présence de Rosalie Vaillancourt, Billy Tellier et Richardson Zéphir. Les trois passeront environ cinq jours sur place. À leur arrivée, ils participeront tous les trois à une soirée open mic, dans un petit club d’environ 75 personnes, pour bien s’acclimater au public. « C’est là qu’on verra s’ils doivent changer certaines choses dans leur matériel », dit Guy Lévesque.

Richardson Zéphir participera ensuite au Grand gala des talents caribéens de la nouvelle génération, vendredi. Rosalie et Billy, quant à eux, participeront au Gala international, le lundi 8 avril, qui sera filmé pour la chaîne antillaise de Canal+.

Faire confiance

Alors qu’il assure la direction artistique du festival, Guy Lévesque a laissé à ­Kendou Pelle le soin de monter la programmation de cette première édition.

« Il connaît son affaire, car il s’occupe du comedy club là-bas depuis quatre ans. Mais c’est difficile de ne pas être sur place et de faire confiance à des gens qu’on ne connaît que depuis un an. J’espère qu’on ne va pas vivre un Fyre Festival (rires) ! » dit-il, en faisant référence à ce festival qui avait été un joli désastre aux Bahamas et qui a fait l’objet d’un documentaire sur Netflix.