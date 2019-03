Voile intégral dans les services publics: «Si ça lui permet de gagner sa vie, pourquoi pas» – la députée Ruba Ghazal

La députée solidaire Ruba Ghazal se dit «à l’aise» avec la décision de son parti d’ouvrir la porte au port du voile intégral dans les services publics.

«Moi je suis à l’aise parce qu’on a été extrêmement restrictif. (...) On a voté quatre critères et c’est basé sur ces quatre critères-là, et non pas sur des préjugés et des sentiments et des expériences personnelles, que l’employeur de l’État va juger (si une personne pour travailler le visage couvert). (...) Je suis très fier du parti qu’on ait fait ça», a-t-elle confié dimanche, en marge du Conseil national de Québec solidaire qui se tenait cette fin de semaine à Québec.

Selon ce qui a été adopté par les militants, les élus solidaires ne s’opposeront plus au port du niqab et de la burqa chez les employés de l’État, à moins que la sécurité soit compromise, que le devoir de réserve ou l’exercice de la profession l’exige, et s’il y a prosélytisme.

Interrogée sur le cas d’une téléphoniste travaillant pour l’État qui porte le voile intégral, la députée de Mercier a défendu le droit des femmes au travail. «Si ça lui permet de gagner sa vie, pourquoi pas. Moi, c’est ça qui est important, c’est que les femmes puissent avoir la totale liberté de gagner leur vie», a insisté Ruba Ghazal.

Selon elle, il n'y a pas actuellement au Québec de femmes travaillant pour l'État qui portent le voile intégral. Elle n'était pas non plus en mesure de préciser dans quel corps d'emploi le visage couvert serait permis. «En ce moment, il n’y en a pas, ça n’existe pas, mais quand ces cas-là vont se présenter, on va les analyser à tête froidement avec les critères qu’on a votés».

Mais cette ouverture au visage couvert dans les services publics ne fait pas l’unanimité chez les solidaires. Ancienne porte-parole de l’Union des forces progressistes, qui a vu naître QS, la militante Denise Veilleux n’appuie pas cette position.

«Je ne suis absolument pas d’accord avec ça. Moi je crois qu’on devrait donner et recevoir les services à visage découvert», a-t-elle précisé dimanche.

Si elle plus nuancée sur la réception de services, puisqu’elle ne souhaite pas que des citoyens soient privés de services, sur la prestation de services elle est catégorique. «Pour moi, c’est inadmissible», a confié Mme Veilleux, qui était également en faveur de la position Bouchard-Taylor sur les signes religieux.

Rappelons que samedi, les militants de QS ont tourné le dos à Bouchard-Taylor et ont endossé une nouvelle position. Dorénavant, les élus solidaires militeront contre toute interdiction des signes religieux chez les employés de l’État.