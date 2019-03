Water-polo: l’équipe masculine remporte le bronze en Australie

Moins de 24 heures après avoir subi un revers face à l’Australie, la formation canadienne masculine a remporté son duel contre le Kazakhstan au compte de 9 à 4 pour remporter la médaille de bronze à la Coupe intercontinentale de la Ligue mondiale de water-polo présentée à Perth, en Australie.

Dimanche, les Canadiens ont été en contrôle pendant tout le match, laissant peu de marge de manœuvre aux Kazakhs, qui ont finalement dû s’avouer vaincus.

«Nous sommes restés concentrés et nous avons fait un jeu à la fois. Notre intensité a fait la différence jusqu’à la fin du match. Le résultat est très satisfaisant et c’est de bon augure pour les Jeux panaméricains de cet été», a indiqué David Lapins à la suite de cette victoire.

Nicolas Constantin-Bicari a été le meilleur marqueur de son équipe avec quatre buts. Jérémie Côté (1), Lapins (1), Reuel D’Souza (2) et Bogdan Djerkovic (1) ont eux aussi trouvé le fond du filet.

Auteur de plusieurs arrêts clés pendant la rencontre, le gardien Dusan Aleksic a été nommé joueur du match pour les Canadiens. Les Québécois Gaelan Patterson, Jérémie Blanchard, Aria Soleimani, Aleksa Gardijan, Sean Spooner et Mark Spooner participaient également à cette compétition.

L’équipe féminine arrive à court

De son côté, l’équipe nationale féminine affrontait les représentantes chinoises à l’occasion du match pour la médaille de bronze. Dans une rencontre âprement disputée, les Canadiennes n’ont pas été en mesure d’imiter leurs comparses, s‘inclinant finalement au compte de 11 à 8.

«La "game" a été une bataille constante, nous avons essayé de les vaincre jusqu’à la toute fin. Malheureusement, nous avons manqué des opportunités en attaque et nous avons manqué un peu de concentration en défense. Nous finissons le tournoi avec une défaite, mais nous connaissons nos erreurs, ce que nous devons corriger et les points à améliorer pour le futur», a expliqué Axelle Crevier, auteure d’un but pendant cette rencontre.