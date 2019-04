JEAN, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé M. Maurice Jean, époux de feu dame Adrienne Emond. Il demeurait à L'Ange-Gardien.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants et son gendre: Yves et Martine (Serge Lamontagne); sa petite-fille Jessie (Pier-Luc Gravel); ses sœurs: Gabrielle (feu Roger Grenier) et Jeanne D'Arc (feu Joseph-Aimé Bourbeau); sa belle-soeur Anne-Marie Emond (feu Marcel Lachance) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre son épouse, il est allé rejoindre: Lorenzo, Georges, Lucienne, Paul, Rollande (Robert Emond) Rita Jean et Alice Emond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666