Début du procès civil contre le site satirique «Journal de Mourréal»

La poursuite de MédiaQMI contre le site satirique «Journal de Mourréal» ne vise pas à bâillonner la parodie, mais plutôt de se protéger contre une entreprise qui utilise sa marque pour générer des revenus, a affirmé l’avocat du groupe de presse ce matin.

«MédiaQMI est pour la liberté d’expression, le but de ce recours n’est pas de faire taire la satire et encore moins de faire fermer le site du défendeur», a lancé d’entrée de jeu l’avocat, Marel Nitoslawski, ce matin au palais de justice de Montréal.

Toute la semaine, la juge Micheline Perreault entendra la cause opposant l’organe de presse (dont fait partie Le Journal de Montréal) contre Janick Murray-Hall, cofondateur avec Olivier Legault du site web «Journal de Mourréal».

Une simple recherche sur internet montre que le site parodique utilise une graphie pratiquement similaire à celle du quotidien d’information fondé en 1964.

Dans ses remarques d’ouverture, Me Nitoslawski a donné en exemple le changement du logo du Journal de Montréal en octobre 2013. À peine deux jours plus tard, le «Journal de Mourréal» a lui aussi changé son logo.

«Il y a eu une reprise de la représentation graphique, tout est fait dans le but de générer des clics, donc des revenus», a expliqué l’avocat. «Le Journal de Montréal, c’est une marque protégée par la Loi sur le commerce.»

Le premier témoin entendu à ce procès civil est le vice-président contenu numérique de QuébecorMédia, Mathieu Turbide, qui explique à la cour le fonctionnement du site web du Journal de Montréal et, de façon plus large, la dynamique entre les médias d’information et les réseaux sociaux et l’importance pour les médias traditionnels de trouver leur place dans cet écosystème.

«À l’ère des fausses nouvelles, beaucoup se font passer pour des vrais médias», a-t-il dit. «Le nom [d’un média] devient très important.»

M. Murray-Hall, qui se défend seul, compte pour sa part questionner l’expert en communication, Bernard Motulsky.