Départ à la retraite d'un grand magistrat de Québec

N’ayant jamais hésité à prendre le micro pour faire passer ses opinions sur la justice, une figue imposante de la magistrature de Québec, le juge Robert Pidgeon a annoncé son départ de son poste de juge associé à la Cour supérieure.

«J’ai toujours été très très ouvert à être en contact avec les représentants des médias, parce que j’ai toujours cru qu’ils étaient nos meilleurs alliés pour communiquer avec les citoyens», est-il convaincu. Celui qui dit avoir compris le jeu médiatique grâce à ses années comme maire de Gaspé et aux émissions radiophoniques auxquelles il participait a continué de prendre la parole comme juge malgré le devoir de réserve qui incombe à ce genre de poste.

À l’âge vénérable de 73 ans, l’homme est aussi naturellement tourné vers les nouvelles technologies, convaincu de leur efficacité. «Encore faudrait-il qu’ils soient à notre disposition», lâche-t-il conscient du trop lent virage.

Encore une fois, il a usé du quatrième pouvoir pour tenter de forcer la main des gouvernements. «On a fait des entrevues où on a dénoncé que ce virage technologique ne s’opérait pas dans le système de la justice». À l’aube de sa retraite, il croit que le plan mis en place entrainera une modification complète du système d’ici cinq ans si la volonté politique demeure.

Conciliation

La diminution des délais de cour a aussi été un projet cher des 18 dernières années du juge Pidgeon. «Les citoyens nous reprochent que ce soit trop long, trop dispendieux».

À ce titre, il est incapable de passer sous silence son projet de conciliation instruction sommaire visant à régler des litiges à l’intérieur de 110 jours.

Le juge est toutefois plus septique quant à la réussite du projet de justice réparatrice ou de tribunal spécial dans le cas d’agressions sexuelles. «Je ne suis pas convaincu qu’on est rendu là», dit-il d’un air songeur.

S’il estime cette option possible en théorie, il croit qu’en pratique une telle façon de faire pourrait être difficile à mettre en œuvre. «Est-ce que les accusés et les victimes sont rendus là ? Est-ce qu’ils accepteraient ça ? Pour que le système fonctionne, il faut que les gens participent, réfléchit-il, mais on pourrait essayer».

Quelle retraite ?

Malgré l’annonce de sa retraite faite à l’ensemble des juges de la Cour supérieure lundi, M. Pidgeon semble encore bien plus penser au travail qu’à l’après-carrière. «Je ne suis pas capable d’arrêter. Je vais faire quelque chose, je ne sais pas c’est quoi», lance-t-il pressé de dire qu’il va travailler à temps partiel pendant au moins un an.

Robert Pidgeon