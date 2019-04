Enquêtes ouvertes après des plaintes concernant des voitures Hyundai et Kia qui s'enflamment

NEW YORK | Les autorités américaines ont ouvert deux enquêtes séparées sur Kia et Hyundai après avoir reçu plus de 3100 plaintes sur des incidents concernant des modèles de voitures qui prennent feu, ont-elles annoncé lundi.

Ces incidents intervenus hors collision sont liés à un décès et à environ 103 blessés recensés à ce jour, a indiqué NHTSA, le régulateur des transports routiers. Près de 3 millions de véhicules Kia et Hyundai pourraient être rappelés au terme des enquêtes qui ont démarré le 29 mars, selon l’autorité.

Plus de détails suivront.