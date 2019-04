La circulation se poursuivra pendant les travaux majeurs

Consciente des perturbations majeures qui seront causées par les travaux sur le boulevard Hochelaga en 2020 et en 2021, la Ville de Québec exige qu’une voie de circulation soit maintenue en tout temps dans chacune des directions sur cette artère.

C’est ce qu’on peut lire dans l’appel d’offres publié vendredi dernier et consacré aux services professionnels nécessaires aux travaux de réaménagement de 65 millions $ du boulevard Hochelaga, dans le secteur Sainte-Foy.

Ce chantier est rendu nécessaire par l’arrivée prochaine du tramway dans le paysage urbain de Québec. À terme, le boulevard Hochelaga comptera six voies au lieu de quatre actuellement.

« Une des difficultés du projet est le phasage des différentes étapes de construction en lien avec la circulation (une voie de circulation devra être conservée dans chaque direction tout au long des travaux entraînant la conception d’une voie de circulation temporaire du côté nord du boulevard suivant les phasages) », indique-t-on dans le document.

On y précise également que « les accès aux commerces et aux résidences, incluant les services municipaux et publics, devront être conservés, en tout temps. Le professionnel doit analyser plusieurs scénarios et optimiser le phasage ».

Aqueducs et égouts

À lire le document de près de 200 pages, il semble bien que la gestion des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et des eaux pluviales représentera un élément important du contrat.

Il faudra ainsi « coordonner la conception de la géométrie et des conduites d’aqueduc et d’égouts, situées à l’intersection du boulevard Hochelaga et de l’avenue Lavigerie, avec les réaménagements prévus sur ladite avenue, dans le cadre d’un important projet de développement immobilier (Le Phare) », explique-t-on.

C’est que « les travaux entraîneront des débits et des volumes de ruissellements plus importants. Le secteur à l’étude se draine dans huit réseaux pluviaux et unitaires, dont certains ont une capacité hydraulique limitée », détaille-t-on.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 1er mai pour déposer leurs soumissions.