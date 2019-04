LCHF : une annonce sortie de nulle part

Personne chez les Canadiennes de Montréal n’a vu venir l’annonce de dimanche au sujet de la fin des activités de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), a expliqué l’attaquante Karell Émard, lundi.

«Même moi, qui est censée être en contact avec la ligue de façon régulière en tant que représentante, j’étais zéro au courant, a-t-elle affirmé, en entrevue à l’émission "JiC", sur les ondes de TVA Sports. Je dirais que ç’a été un plus grand choc pour nous parce qu'on s'attendait à une bonne nouvelle. On s'attendait à un engouement, une croissance, après une saison qui avait vraiment amené beaucoup à la ligue.»

Cependant, la jeune femme, qui a appris la nouvelle tôt dimanche lors d’un appel-conférence, préfère regarder devant et tenter d’identifier les nouvelles possibilités qui découlent de la fermeture de la LCHF.

«J'ose espérer, à travers cette malheureuse nouvelle, que ça va devenir une nouvelle opportunité, a-t-elle admis. Nous, on le prend comme une nouvelle opportunité.»

«En terme de transition, ça a vraiment été remis dans les mains des joueuses, a-t-elle également mentionné. Les joueuses, les directeurs généraux et le "staff" ont créé un groupe de travail et on est en pleine réflexion sur une stratégie, un plan à savoir ce que sera notre prochain geste.»

«On doit prendre cette opportunité-là pour faire grandir notre sport», a souligné l’athlète de 30 ans.