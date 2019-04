Le casser ou le détruire?

Pourtant, ce n’était pas le but de notre conversation. J’avais un point à régler avec le Démon blond pour la rédaction d’une biographie dédiée aux enfants et aux jeunes ados. Vendredi, j’étais à l’hôpital dans un corridor et Lafleur était d’une humeur joyeuse. Il m’a taquiné, je l’ai envoyé promener et on a bien ri. Puis, sans que ce soit vraiment prévu, on s’est mis à parler du match de la veille contre Columbus et de l’utilisation de Jonathan Drouin. Ce n’était pas une entrevue, mais Lafleur s’est vivement emporté. Visiblement outré par ce que le jeune Drouin devait vivre : « T’es censé aller chercher le meilleur de tes joueurs. Un jeune comme Drouin... qu’ils s’assoient avec lui, qu’ils lui parlent, qu’ils travaillent à rebâtir sa confiance, voyons donc. Les jeunes d’aujourd’hui, c’est pas en les boudant que tu vas leur permettre de s’épanouir et d’aider l’équipe. Ils n’ont pas été élevés de cette façon. Ça n’a pas de bon sens. Il faut lui donner de la glace, lui montrer qu’il a sa place, lui parler, il va se retrouver », de dire Lafleur.