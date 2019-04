Les Huskies avancent

Les Huskies ont atteint le deuxième tour des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en défaisant les Cataractes de Shawinigan par la marque de 8 à 2, lundi à Rouyn-Noranda.

La meilleure équipe du circuit en saison régulière a eu besoin de six parties pour venir à bout des Cataractes.

Félix Bibeau et Peter Abbandonato ont été les meilleurs attaquants lundi avec une récolte d’un but et de deux mentions d’aide chacun.

Patrik Hrehorcak a quant à lui fait mouche à deux reprises.

Justin Bergeron, Joël Teasdale, Rafaël Harvey-Pinard et Mathieu Gagnon ont été les autres buteurs des vainqueurs.

La réplique des Cataractes est venue de Jérémy Martin et Pierre-Olivier Bourgeois.

Samuel Harvey n’a été mis au défi que 18 fois devant la cage des Huskies.

Justin Blanchette et Antoine Coulombe se sont partagé le travail pour les visiteurs. Ils ont respectivement réussi neuf et 31 arrêts.

Dans les autres matchs de la soirée, toutes les équipes qui faisaient face à l’élimination ont forcé la tenue d’un septième match dans leur série de première ronde.

À Halifax, trois points, dont deux buts, de Raphaël Lavoie ont permis aux Mooseheads de vaincre les Remparts de Québec 6 à 1.

Du côté de Victoriaville, Anthony Poulin a marqué deux buts en plus de préparer deux autres filets dans un gain de 6 à 2 des Tigres contre les Foreurs de Val-d’Or.

Enfin, Francis Leclerc a repoussé 33 des 34 lancers du Drakkar pour permettre aux Wildcats de Moncton de l’emporter 3 à 1, à Baie-Comeau.