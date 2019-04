Les Maple Leafs en séries

Les Maple Leafs de Toronto ont obtenu leur billet pour les séries de la Ligue nationale de hockey en défaisant les Islanders de New York 2 à 1, lundi au Nassau Coliseum.

La troupe de Mike Babcock n’avait besoin que d’un point pour assurer sa participation à la danse du printemps. Elle a été éliminée au premier tour au cours des deux dernières saisons.

Les Leafs, troisièmes dans la section Atlantique, ne peuvent plus être rattrapés par le Canadien de Montréal.

John Tavares a bien fait à sa deuxième visite au domicile de son ancienne équipe en inscrivant le filet gagnant.

Calle Rosen a aussi fait mouche pour la formation torontoise.

Jordan Eberle a ajouté un peu de suspense au dernier tiers en marquant, mais les favoris de la foule n’ont pas réussi à égaliser.

Frederik Andersen a repoussé 28 rondelles dans la victoire, tandis que Robin Lehner a réalisé 36 arrêts.

Les Capitals ouvrent la porte aux Islanders

Avec la défaite des Islanders, les Capitals de Washington auraient pu s’assurer de finir au premier rang de la section Métropolitaine grâce à un gain contre les Panthers de la Floride, à Sunrise.

Toutefois, les champions en titre de la coupe Stanley se sont plutôt inclinés par la marque de 5 à 3.

Leur tentative de remontée en troisième période, avec des buts d’Evgeny Kuznetsov, Nicklas Backstrom et Jakub Vrana, n’a pas été suffisante.

Avec deux matchs à disputer cette saison, les Capitals ont toujours trois points d’avance sur les Islanders.

Aleksander Barkov a été l’attaquant le plus productif des Panthers, lui qui a préparé les deux réussites de Vincent Trocheck, dont une dans un filet désert, et celle de Troy Brouwer.

Jonathan Huberdeau et Frank Vatrano ont également fait trembler les cordages.

Pour Huberdeau, il s’agissait d’un 28e but cette saison, un sommet en carrière pour le Québécois.

Roberto Luongo a bien fait devant la cage des favoris de la foule, se dressant devant 27 des 30 tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Pheonix Copley a failli quatre fois sur 33 lancers.

Le Lightning parmi les plus grands

À Ottawa, le Québécois Yanni Gourde a obtenu deux buts et une mention d’aide dans un gain de 5 à 2 du Lightning de Tampa Bay contre les Sénateurs.

La troupe floridienne, déjà assurée de terminer la saison au sommet du classement général, a ainsi récolté sa 60e victoire de la saison. Elle est devenue la troisième équipe de l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau après le Canadien de 1976-1977 (60-8 et 12 matchs nuls) et les Red Wings de Detroit de 1995-1996 (62-13 et sept matchs nuls).

Nikita Kucherov a lui aussi été impressionnant avec une récolte de trois passes décisives.

Si le Lightning espère battre le record de 62 victoires des Wings, cela n’augure rien de bon pour le Tricolore, qui accueillera l’équipe de Jon Cooper mardi soir.