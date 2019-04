Les Québécois attachés à l’héritage catholique

S’ils se disent mûrs pour la laïcité, les Québécois sont encore attachés à l’héritage catholique et ne semblent pas prêts à décrocher le crucifix qui orne le Salon bleu du parlement.

Soixante-trois pour cent des citoyens croient que « les croix et autres symboles religieux qui ornent les institutions publiques devraient rester à leur place car ils font partie du patrimoine », révèle un sondage Léger réalisé du 22 au 26 mars pour le compte de la CAQ.

Les citoyens en région sont les plus attachés à l’héritage catholique (68 %), alors que les habitants de Montréal et ses environs le sont un peu moins (59 %).

«C’est un geste important à poser et qui aurait dû être posé il y a une dizaine d’années », a insisté François Legault.

Toutes les formations politiques ont appuyé cette délocalisation du symbole patrimonial installé au Salon bleu depuis 1936. Le Christ en croix sera décroché après l’adoption du texte de loi du ministre Simon Jolin-Barrette, c’est-à-dire possiblement plus tard au printemps.

S’ils sont frileux à l’idée de décrocher les croix, une part importante de Québécois (63 %) estiment pourtant que la laïcité est désirable au Québec. Les gens de 55 ans et plus sont les plus enclins à réclamer la neutralité de l’État avec 77 %. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, cet enjeu est beaucoup moins important (51 %).