Pas de manque de respect

Parmi les nombreuses lois non écrites du sport, il y a celle qui veut qu’on n’humilie pas un adversaire en faisant grimper le pointage quand un match est clairement hors de portée.

Ainsi, marquer sept buts dans un match de soccer pourrait être perçu comme un affront, mais ce n’est pas comme ça que les joueurs de l’Impact ont interprété cette dégelée.

« C’est une super bonne équipe, ils ont joué de fort belle manière, a avancé Saphir Taïder. Je ne pense pas qu’il y a un manque de respect de leur part.

« Nous, de notre côté, on aurait peut-être dû se respecter un peu plus. »

Écart de niveau

Daniel Lovitz est allé plus loin en affirmant que les deux équipes n’avaient tout simplement pas le même niveau dans ce match.

« Il n’y a pas eu de manque de respect. C’était le niveau auquel ils jouaient cette journée-là et celui auquel nous nous trouvions et c’est tout. »

On se dit au final que ce n’est pas une mauvaise chose que l’équipe aura à jouer trois matchs en huit jours à compter de samedi. « C’est une bonne chose finalement, ça va nous permettre d’oublier cette défaite le plus rapidement possible », a assuré Taïder.

Constance

Depuis le début de la saison, le Bleu-blanc-noir a alterné les bonnes et les mauvaises performances, remportant son premier et son troisième et décevant dans le second et le quatrième.

« C’est frustrant de passer du bon au mauvais, reconnaît Lovitz. Mais pour être juste, je crois que Kansas City est la première bonne équipe que nous affrontons. »

Taïder estime pour sa part que les conditions de début de saison peuvent nuire à la constance.

« C’est ce qu’on recherche d’être réguliers. Mais le fait de jouer quatre matchs à l’extérieur, de revenir de sélection pour beaucoup, ce n’est pas une excuse, mais c’est peut-être un facteur qui a joué dans la rencontre. »