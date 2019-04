Spice Girls: Geri Horner nie avoir eu une aventure avec Mel B

Geri Horner semble avoir plutôt mal digéré les révélations de Mel B concernant une liaison qu’elles auraient eue à la grande époque des Spice Girls. Pour la mère de famille, l’histoire raconté par son acolyte sur le plateau de l’émission Piers Morgan’s Life Stories est fausse.

«Ça a été très décevant d’à nouveau lire des choses à propos de ces rumeurs, surtout le jour de la fête des mères», peut-on lire dans une communiqué publié par les représentants de Geri Horner. «Geri est très reconnaissante pour votre soutien et votre loyauté durant de nombreuses années. Elle aime les Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie et Victoria.»

«Elle voudrais que vous sachiez que ce qui a été raconté récemment est tout simplement faux et a été très blessant pour sa famille, lit-on plus loin. Étant passée à autre chose, Geri a hâte de voir les filles et tous les fans sur la tournée, d’avoir des moments incroyables avec tout le monde, et de se faire de nouveaux souvenirs. Elle vous souhaite une heureuse fête des mères.»

Selon Mel B, elle et Geri Horner se seraient parlé après cette révélation et elles seraient toujours en bons termes. «J’étais justement au téléphone avec Geri», a-t-elle déclaré durant l’émission de radio australienne 2Day 104.1. «J’ai fait l’interview et je lui ai écrit: "J’ai avoué à Piers qu’il y avait eu un petit quelque chose entre nous, mais ne t’inquiète pas, c’était ironique et je n’ai pas été dans les détails. C’était avant ton mari, ton enfant, les miens, alors ne t’inquiète pas."»