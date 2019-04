Taxis: une étude sur les répercussions du projet de loi 17 demandée

Les chauffeurs de taxi demandent au gouvernement de faire une étude approfondie et indépendante sur les répercussions du projet de loi modernisant l’industrie du transport de personnes.

L’industrie du taxi conteste les chiffres qui ont déjà été avancés par le gouvernement, et demandent également le retrait du projet de loi 17.

Ils accusent également François Legault de mettre de l’huile sur le feu et d’être responsable des tensions qui règnent actuellement.

«Ils veulent nous exproprier et nous on n’a pas demandé de nous exproprier. Quand vous arrivez et vous lancez des 500M$ à gauche et à droite, argent qu’on n’a pas demandé... Ça met de l’huile sur le feu, et ça donne l’impression qu’on va être exproprié de façon dictatoriale, il faut que ça arrête ce genre d’agissement», a expliqué Abdallah Homsy à TVA Nouvelles.

Le porte-parole n’avait pas beaucoup espoir de ce qui pourrait ressortir de la rencontre avec les responsables du ministère des Transports, mais il est présent malgré tout.

Selon les chiffres de l’industrie du taxi, près de 22 000 chauffeurs devront déclarer faillite si le projet de loi va de l’avant dans l’état actuel.

À Granby, dimanche, une vingtaine de chauffeurs de taxi ont fait entendre leur colère au ministre François Bonnardel, tandis qu’il participait à un déjeuner public. L’élu a ensuite été aperçu en train de discuter avec les manifestants.

Malgré un discours apaisant et plusieurs appels au «dialogue», M. Bonnardel a toujours maintenu son intention d’aller de l’avant avec le projet de loi, et de ne pas offrir davantage que 500M$ en dédommagements aux détenteurs de permis de taxi.