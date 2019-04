UZEB, le bonheur infini

C’était en 2017-ici, lors du Festi val international de jazz de Montréal. Plus de vingt ans après avoir fermé les livres, le groupe mythique se réunissait pour une série de 5 concerts en Europe, et 14 dans notre belle province. Synonyme de jazz fusion acidulé de rock, ce groupe phare composé à l’origine de Michel Cusson-ici-guitare, Alain Caron, basse, Paul Brochu, batterie, ainsi que plusieurs claviéristes dont Jean-St Jacques et Michel Cyr, propulsèrent cette jeune formation au sommet. Lors de leur réunion, le trio n’avait rien perdu de sa flamme sacrée et nous nous souviendrons longtemps, de ce concert mémorable, accompagné d’une section de cuivres hautement inflammables.

Le 5 avril, UZEB dans votre salon

Pour être tout à fait dans l’air du temps, la cuvée sera triple. Pour les passionnés de vinyle, vous serez les heureux propriétaires d’un beau doublé 180 grammes, un disque compact sera aussi sur les tablettes des disquaires, sans oublier les plateformes de téléchargement. Quand nous parlons d’objet du désir pour employer une formule poétique, tout un chacun sera servi. Pas besoin d’être un passionné de jazz pour comprendre la mouvance UZEB. En neuf plages roboratives, gorgées de swing et d’électricité, nous pouvons constater à quel point le trio Cusson, Caron, Brochu tricote avec maestria, ce qui fit leur renommée. Parfois poussée par une section de cuivres et de soufflants (Jocelyn Couture, trompette, Jean-Nicholas Trottier, trombone, Jean-Pierre Zanella, Alexandre Côté, David Bellemare, saxophones), la rutilante machine qu’est UZEB nous en donne pour notre argent. Aux zébrures électriques du guitariste Michel Cusson se joint la basse dynamique, inventive et chatoyante d’Alain Caron, soutenu par le métronomique et oh combien essentiel : Paul Brochu. Pour tout cela, nous les remercions avec comme accompagnement : Perrier Citron-ci- 60 rue des Lombard-ici-ou Cool It.

Jeune pou moins jeune, la fiesta peut commencer !