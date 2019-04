Vallée partage sa passion du cinéma

Ce n’est pas parce qu’il a pris une pause de six mois loin des plateaux de tournage que Jean-Marc Vallée a arrêté de partager sa passion pour le cinéma. Le cinéaste québécois vient d’ailleurs de passer une semaine dans un festival au Mexique à titre d’invité d’honneur et de mentor pour un groupe de jeunes cinéastes en herbe mexicains.

C’est à l’invitation du Festival de cinéma et d’art ArteCareyes que le réalisateur de C.R.A.Z.Y. et de Dallas Buyers Club a passé quelques jours dans la petite ville de Careyes, sur la côte mexicaine du Pacifique. Les organisateurs de l’événement avaient convié le cinéaste québécois afin qu’il puisse transmettre ses connaissances et son amour pour le 7e art à un groupe de jeunes cinéastes et producteurs mexicains et latino-américains.

Mais selon un reportage publié dimanche sur le site spécialisé The Wrap, Jean-Marc Vallée ne s’est pas contenté de donner seulement une leçon de cinéma à ses jeunes pairs. « Il a vécu l’expérience à fond en dînant, dansant et buvant de la téquila avec eux, tout en partageant ses 25 années d’expérience dans le métier », peut-on lire dans l’Article de The Wrap.

Pendant cette rencontre, Vallée a notamment parlé de la réalisation de sa plus récente série, Sharp Objects. Il est aussi revenu sur l’importance de son film C.R.A.Z.Y. qui a lancé sa carrière internationale en 2005.

John et Yoko

Très occupé depuis quelques années à Hollywood, Jean-Marc Vallée s’accorde actuellement une pause de six mois pour faire le plein d’énergie. Après avoir tourné récemment deux séries télé (Big Little Lies et Sharp Objects), il effectuera bientôt un retour au cinéma en réalisant un film sur l’histoire d’amour entre John Lennon et Yoko Ono. Lors d’un passage récent à l’émission Entrée principale à Radio-Canada, le cinéaste a d’ailleurs révélé qu’il avait rencontré Yoko Ono il y a un an chez elle à New York.

« Ç’a été une rencontre de 20 minutes bien spéciale, a indiqué Vallée. Elle m’avait déjà choisi. Elle avait aimé les films que j’ai faits, surtout Café de Flore. Je pense que ça l’a particulièrement touchée parce que c’est une histoire d’amour. Ç’a été une rencontre intime, avec peu de conversation. J’ai même demandé un moment avant de commencer la discussion pour pouvoir apprécier la pièce. Il y avait le piano (de Lennon), des photos, des œuvres d’art. Je me suis promené dans la pièce et Yoko s’est mise à décrire ce que je regardais. »

On ignore toujours quand ce film sera tourné. En attendant, Vallée a été choisi pour réaliser une troisième série pour la chaîne américaine HBO, intitulée Gorilla and the Bird.