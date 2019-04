MICHAUD, Gaston



Entouré de l'amour de sa famille, au Centre hospitalier de Rimouski, le 30 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé M. Gaston Michaud, entrepreneur et propriétaire de Quincaillerie Matériaux Michaud et Fils. Il était l'époux de dame Jeannine Lavoie et le fils de feu M. Antoine Michaud et de feu dame Germaine Boucher. Il demeurait à Saint-Fabien. La famille recevra les condoléances mercredi le 3 avril 2019 de 19 h à 21 h 30 ainsijour des funérailles, de 9 h à 10 h 20 à laet de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. M. Michaud laisse dans le deuil son épouse dame Jeannine Lavoie; ses enfants : Michel (Carole-Lee Tapp), Louise (Renaud Picard), Daniel (Liliane Bérubé) et Hélène (Alain Brochu); ses petits-enfants : Bryan Michaud (Amélie Gauvreau), Jenny-Lee Michaud (David Cantin), Angella Michaud, Anne-Pier Picard (Omar Lyadini), Jean-Christian Picard, Mathieu Picard (Marie-Claude Lafrance), Olivier Michaud, Maude Michaud (Alex-Émilien Lévesque-Harvey), Vincent Michaud, Mylène Brochu (Maxime Fortier) et Karine Brochu (Nicolas Demers); son arrière-petit-fils Milan; ses frères et sœurs : Suzanne, Claude (Ghislaine Cimon), Paulette (Clermont Neault), Nicole et Margot; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, plusieurs neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Michaud et Lavoie. Il est allé rejoindre ses sœurs : Laurette et Louise ainsi que ses frères Raymond et Réal. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Société Alzheimer; 235, Avenue St-Jérôme, bureau 301, Matane, Qc., G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée au