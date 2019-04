THIBAULT, Claudette Potvin



Au Centre d'Hébergement des Chutes (du Fargy), le 26 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Claudette Potvin, épouse de feu M. Lionel Thibeault. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 17h à 18h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne; son frère, sa sœur et ses belles-sœurs: feu Odilon (Colette Auger), feu Thérèse (feu Jean-Paul Belleau), Raymond (Colette Parent), Huguette Parent et Carmen; de la famille Thibeault: Claudette (Paul-Emile Tremblay), Roger (feu Monique Poulin), feu Noël (Liliane Fortier), feu Monique (Gaston Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Gilberte Thibeault, Isabelle et Dominique Plourde. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (Even Bleney), Estelle (Ovila Robert), Jeanne (Magella Guimond), Germaine (Henri Larouche), Yolande (Fernand Therrien) et Michel. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre d'Hébergement du Fargy pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www. alzheimer.ca