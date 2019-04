Des airs québécois résonnent en Asie

Le groupe québécois Quartom peut désormais se vanter d’avoir chanté Ginette de Beau Dommage à Taïwan. Les quatre chanteurs ont récemment donné leur tout premier concert en Asie, un pas de plus vers leur rêve de carrière internationale.

« Dès le départ, notre but était de tourner à l’international. Et petit à petit, ce rêve-là prend forme », indique Philippe Martel, cofondateur du quatuor vocal, rentré à Montréal depuis quelques jours.

C’est dans cette optique que Quartom a accepté l’invitation de l’Alliance francophone de Taïwan, le mois dernier. Les quatre chanteurs (Benoit Le Blanc, Philippe Martel, Julien Patenaude et Antonio Figueroa) ont ainsi donné deux concerts, en plus d’un atelier à de jeunes chanteurs, pour leur première incursion en Asie.

Et c’est avec un répertoire entièrement francophone dans leurs valises qu’ils ont rencontré le public taïwanais, à qui ils ont offert des succès d’artistes tels que Beau Dommage et Félix Leclerc.

« La musique en soi est un langage universel ; l’opéra Carmen est en français, mais il est chanté à travers le monde et il est apprécié partout. Et après les spectacles, on rencontrait des Taïwanais qui ne parlaient pas du tout français, mais on arrivait à se comprendre », explique Philippe Martel.

Côte ouest américaine

À pareille date l’an prochain, Quartom continuera de défricher de nouveaux marchés en s’envolant vers la côte Ouest américaine pour sa toute première tournée au pays de l’Oncle Sam. Sa vitrine musicale (ou showcase dans le jargon du métier) donnée en Oregon à l’automne dernier a attiré l’attention d’une poignée de diffuseurs intéressés à accueillir le groupe.

Et même s’ils se produiront en sol américain, les quatre chanteurs n’ont encore une fois pas l’intention de renier leurs racines. En effet, bien que le programme de leur tournée ne soit pas encore établi à cette étape-ci du processus créatif, ils entendent garder quelques chansons québécoises à leur répertoire, alliant ainsi des rythmes pop bien d’ici à des airs lyriques plus classiques.

« Je veux qu’on puisse en garder quelques-unes, parce que ces chansons-là montrent qui nous sommes, d’où nous venons. Et quand une chanson est bonne, elle est bonne, peu importe dans quelle langue elle est chantée », explique Philippe Martel.

Un nouvel album sera également lancé peu de temps avant cette tournée américaine.

► Quartom participera au spectacle Vive la môme! Piaf symphonique présenté du 24 au 26 avril à la Maison symphonique de Montréal en compagnie de Yann Perreau, Marie-Thérèse Fortin, Martha Wainwright et l’OSM.