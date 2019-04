En mode Action

Vous aviez pris comme résolution du Nouvel An de commencer à vous entraîner, mais vous manquez de motivation ? Une nouvelle tenue pourrait bien vous inciter à retourner au gym ou en classe de yoga, pour relever votre défi avec style.

Le style athlétique a pris tant ­d’ampleur dans la mode depuis quelques années que vous pouvez désormais intégrer certaines pièces à votre tenue de jour.

Les leggings et les espadrilles se conjuguent facilement aux vestes en jeans, aux maxis tricots ou encore à de longs gilets pour un look confortable et tendance.

La nouveauté cette année, je dirais que ce sont les couleurs et les motifs qui suivent la même tendance que dans le prêt-à-porter.

Le rose est de toutes les collections, c’est la couleur que l’on verra le plus au gym. Les teintes de lilas, de jaune et d’orangé sont aussi populaires et le vert fait son entrée.

Les imprimés sont variés, tantôt floraux ou géométriques, la grande nouveauté étant l’imprimé animal. Les dos des camisoles et chandails sont souvent ouverts et la brassière de sport se porte au grand jour.

Allez hop !

On en parle

Moulées à votre pied

Photo courtoisie

Si vous aimez la marche ou la randonnée, vous serez sans doute intéressé par ce nouveau modèle Plasma de Technica. En seulement 20 minutes en magasin, on peut modeler la chaussure à votre pied et vous éviter bien des inconforts. Prix de vente établi à 249 $ pour hommes et femmes dans les boutiques spécialisées et chez certains magasins Atmosphère.

Nouveauté

Artist de Marylin Pellerin

Photo courtoisie

La nouvelle gamme de maquillage haut de gamme Artist de la maquilleuse Marilyn Pellerin est à découvrir. La maquilleuse professionnelle de Trois-Rivières, qui possède sa propre école de maquillage, a développé une collection de haut calibre faite au Canada. Mention spéciale pour ses trois palettes à thèmes : LOVE, INSPIRATION, et AMBITION (celle sur la photo). En vente au prix de 92 $ sur labcdumaquillage.com

Achat de la semaine

Différent comme toi

Photo Elisabeth Cloutier

Après avoir ramassé plus de 100 000 $ l’an dernier, la Fondation Véro et Louis lance la deuxième édition de Différent comme toi. Pour souligner le mois de l’autisme, la Fondation invite les gens à se procurer le t-shirt avec le slogan pour célébrer la différence et l’unicité. En vente en ligne et à l’Aubainerie au coût de 25 $ pour enfants et adultes.