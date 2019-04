Geoffroy Dussault remporte les honneurs à Taïwan

Le cycliste Geoffroy Dussault a remporté une course de vélo de 1000 km en moins de 48 heures à Taïwan.

Une cinquantaine de cyclistes ont participé à la Coupe Innova Tires 2019 du 28 au 30 mars.

Dussault, qui a passé l’hiver à Québec, affirme qu’il avait très peu pédalé jusqu’à présent cette saison.

Membre pendant quelques années de la défunte équipe Garneau-Quebecor, l’ultracycliste d’expérience a toutefois d’autres réussites à son palmarès.

En 2017, il a terminé en 4e position de la Transcontinentale Europe, une course démesurée de plus de 4 000 kilomètres entre la Belgique et la Grèce. Le cycliste du quartier Limoilou avait réussi son exploit en dix jours exactement. L’année précédente, il avait pris le 8e rang de cette même épreuve.

De jour comme de nuit, la Transcontinentale se déroule sans aucun support. L'horloge ne s'arrête jamais et les athlètes peuvent choisir de dormir ou pas.

Le père de famille a aussi déjà remporté une boucle de 338 km à vélo dans les côtes du fjord du Saguenay et des montagnes de Charlevoix en un temps record de 10 h 46 min.

Ancien ingénieur chez Louis Garneau Sports, Dussault travaille maintenant chez EXFO.

Sa victoire à Taïwan lui a permis d’empocher une bourse d’environ 22 000 $.