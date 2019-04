La bonne décision

Le style bagarreur du maire Régis­­­ Labeaume ne se limite pas à sa personnalité politique, aussi teintera-t-il jusqu’à son combat contre le cancer.

Depuis sa première sortie depuis l’annonce de son cancer, Régis Labeaume­­­ insiste pour dire qu’il n’y aura pas de « vacances du pouvoir ». Qu’il va conserver ses dossiers et responsabilités. Qu’il sera simplement « couché au lieu d’être assis. »

C’était encore son message hier, avant son dernier conseil au moins pour les prochaines semaines.

Clairement, Régis Labeaume entend demeurer le chef d’orchestre, et ce, même s’il doit partir pour un temps indéterminé.

Certaines informations qui ont circulé hier laissent entendre que la maladie pourrait être plus grave. « C’est plus vilain que je l’espérais », disait-il à la mi-mars.

Discret

Le premier élu s’est fait du reste discret quant à l’état de la maladie, et c’est son droit le plus strict. Ça relève après tout de sa vie privée.

La seule balise tient dans son obligation, en tant que maire et selon la Loi sur les élections et les référendums, de ne pas s’absenter du conseil municipal pendant plus de 90 jours.

En attendant, la Loi sur les cités et villes prévoit qu’il doit nommer ses remplaçants, ce qu’il a fait hier.

L’envers de la médaille

Son entourage a néanmoins réussi à lui faire entendre raison depuis deux semaines.

Le maire n’a plus l’intention de contester ses médecins quant à la durée de sa convalescence, et compte prendre le temps de la vivre.

L’option de revenir trop précipitamment et de devoir repartir plus longtemps encore, en raison de cette imprudence, ne serait pas censée.

Maintenant, je le répète, la réaction du maire qui entend rester bien en selle s’explique aussi par le fait qu’il n’a jamais été aussi peu entouré de personnalités fortes et à l’aise d’en découdre sur la place publique.

Il ne peut donc se permettre de partir en paix et devra bel et bien rester à l’autre bout du fil.

Tout ne peut tenir sur les épaules de « Monsieur RTC », comme un citoyen a surnommé hier Rémy Normand, responsable du dossier du projet de transport structurant.

Enfin, il y a des risques pour que tout s’écroule lorsque le pouvoir repose sur une seule et même personne. C’est là que la manière Labeaume, centralisatrice et autoritaire, risque de faire défaut pendant son absence.