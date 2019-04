L’AAF suspendra ses opérations

La fin approche déjà pour l’Alliance of American Football (AAF), qui va interrompre ses opérations sous peu.

C’est ce qu’ont révélé mardi divers médias, dont le réseau NBC Sports. Cette source a précisé que l’organisation n’allait pas fermer ses portes dans l’immédiat, mais qu’elle se dirigeait vers ce scénario.

La ligue a écoulé les huit premières semaines de sa campagne inaugurale et éprouve passablement d’ennuis. Plus tôt, le propriétaire majoritaire des Hurricanes de la Caroline, Tom Dundon, avait volé au secours du circuit en y injectant 250 millions $. De plus, l’AAF n’a pu conclure une entente pour utiliser de jeunes joueurs de la NFL au moment où celle-ci a entamé son entre-saison.

«Si le syndicat ne veut pas nous prêter de jeunes joueurs, nous ne pouvons pas être une ligue de développement, avait indiqué Dundon au quotidien «USA Today» le 27 mars. Nous considérons nos options et l’une d’elles est d’arrêter la ligue.»

Par ailleurs, d’après le magazine «Sports Illustrated», les dirigeants de l’AAF ont prévu une conférence téléphonique en après-midi afin de discuter de l’avenir de leur ligue.

Avec deux semaines à compléter au calendrier régulier, les Apollos d’Orlando et les Commanders de San Antonio dominent respectivement les sections Est et Ouest. Un total de huit clubs de 52 athlètes chacun composent les rangs de la ligue.