Le film controversé sur un tueur en série avec Zac Efron a finalement une bande-annonce et ça donne froid dans le dos

Avant même que les premières images soient diffusées, le film basé sur les actes terribles du tueur en série Ted Bundy, mettant en vedette Zac Efron, faisait couler beaucoup d’encre.

C’est que plusieurs ont remis en doute le choix de Zac Efron, un sex-symbole, comme vedette principale du film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Certains ont trouvé que les premières images du film donnaient un aspect presque séduisant et mystérieux aux gestes horribles commis par Ted Bundy dans les années 70. On se souvient que Bundy a avoué avoir tué 30 femmes.

Netflix a tout de même choisi d’aller de l’avant avec le film et vient tout juste de lancer la première bande-annonce qui, sans surprise, glace le sang.

L’histoire se concentre sur les terribles crimes de Bundy, mais aussi sur sa relation amoureuse avec Elizabeth Kloepfer, jouée par Lily Collins. Le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile paraîtra sur Netflix le 3 mai prochain.

Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la sordide histoire de Ted Bundy, Netflix présente aussi une série documentaire Ted Bundy: Conversations With a Killer, basée sur le livre du même nom.