L’entreprise Shareapass met fin à ses activités

L’entreprise Shareapass, une plateforme de partage de billets très active durant le Festival d'été de Québec (FEQ), met fin à ses activités.

Les dirigeants ont publié un message dans les dernières heures.

«C’est avec le cœur gros que nous annonçons que nous mettons fin aux activités de Shareapass. Nous sommes très fiers d’avoir pu servir des milliers de festivaliers et ce fut 5 années incroyables où nous avons appris énormément. Nous vous remercions pour l’amour et le soutien que vous nous avez témoignés toutes ses années. Pour les plus entrepreneurs, nos bras meurtris vous tendent le flambeau. Shareapass est une plateforme qui est profitable, mais qui aurait besoin d’une nouvelle énergie afin de lui donner le second souffle, d’une nouvelle vision», écrivent-ils.

L’entreprise du cofondateur Jonathan Parent a été lancée à Québec en 2014.

Shareapass, est une sorte d’Airbnb des festivals de musique. Elle permet notamment à des détenteurs de laissez-passer FEQ de louer leur accès au festival à des tiers.