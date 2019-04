Les Blue Jackets ouvrent la porte au CH

En s’inclinant par la marque de 6 à 2 devant les Bruins de Boston, mardi à Columbus, les Blue Jackets ont ouvert la porte au Canadien de Montréal dans la course aux séries.

À LIRE AUSSI: Le Canadien bat la meilleure équipe de la LNH et reste dans la course aux séries

La troupe de John Tortorella et le Tricolore comptent le même nombre de points (94) et ont disputé le même nombre de matchs (80). Pour l’instant, les Jackets conservent toutefois la deuxième position d’équipe repêchée dans l’Association de l’Est puisqu’elle a trois victoires en temps réglementaire ou en prolongation de plus que le CH, qui a vaincu le Lightning de Tampa Bay en soirée.

Les Jackets avaient remporté leurs cinq matchs précédents.

Brad Marchand a amassé deux points, dont un but, dans la victoire. La petite peste des Bruins a ainsi atteint le plateau des 100 points dans une saison pour la première fois de sa carrière.

Jake DeBrusk a quant à lui fait mouche à deux reprises, chaque fois sur des aides de David Krejci.

Marcus Johansson, David Pastrnak et Karson Kuhlman ont aussi fait trembler les cordages pour les vainqueurs.

Le second filet de DeBrusk a mis fin à la soirée de travail de Sergei Bobrovsky, qui a failli quatre fois sur 23 lancers. Son remplaçant, Joonas Korpisalo a été mis au défi cinq fois.

De l’autre côté de la patinoire, Tuukka Rask a réalisé 32 arrêts. Il a été déjoué par Oliver Bjorkstrand et Matt Duchene.

Bonne soirée pour les Hurricanes

Contrairement aux Blue Jackets, les Hurricanes de la Caroline ont amélioré leur sort en battant les Maple Leafs 4 à 1, à Toronto.

Ils ont repris le premier rang des équipes repêchées dans l’Est. Ils ont maintenant un point d’avance sur les Jackets et le Canadien avec deux matchs à disputer cette saison.

Dougie Hamilton a été le héros offensif de la soirée avec deux buts. Jordan Staal s’est lui aussi illustré en obtenant un but et une passe.

Justin Williams a été l’autre marqueur des vainqueurs.

Petr Mrazek a repoussé 23 rondelles devant le filet des Hurricanes.

Son vis-à-vis, Garret Sparks, a été déjoué quatre fois sur 37 lancers.

À Detroit, les Penguins de Pittsburgh ont quant à eux raté une chance d’assurer leur place en séries en s’inclinant par la marque de 4 à 1 devant les Red Wings.