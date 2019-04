Les Boys en France et en Chine

Pour s’exporter et séduire les téléspectateurs étrangers, Les Boys pourraient devenir une équipe de basketball en Chine et une équipe de rugby en France.

La boîte de production québécoise ComediHa !, qui a acquis les droits de distribution et d’adaptation de l’œuvre de Richard Goudreau l’an dernier, est prête à transformer nos célèbres hockeyeurs de garage en basketteurs pour convaincre la Chine d’adopter la série. La France s’est également montrée intéressée à acquérir le concept, mais à condition que Stan et compagnie troquent leur uniforme de hockey pour des shorts de joueurs de rugby.

C’est ce qu’a révélé le président et fondateur de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard mardi lors d’une conférence devant la Chambre de commerce de Québec.

« Le sport, c’est juste un prétexte dans Les Boys, a indiqué l’homme d'affaires. La réalité, ce sont les relations entre les humains et les amis. »

En plus de posséder les droits de diffusion des Boys, ComediHa ! est aussi productrice de l’émission à sketchs LOL :-), aujourd’hui diffusée dans 125 pays. Sylvain Parent-Bédard a d’ailleurs confirmé la production d’une 11e saison.

La plus récente production de ComediHa !, l’émission Comédie sur mesure diffusée à Z télé, est quant à elle en voie de s’exporter en France et aux États-Unis. « On est en discussion très avancée », a soutenu le producteur.