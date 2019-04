L’opposition accuse Labeaume d'imposer ses choix au C.A. de l’aéroport

Les élus de Québec 21 accusent l'administration Labeaume de contourner les règles de nomination des membres du C.A. de l'aéroport et de nourrir le climat de confrontation actuel en tentant d'imposer ses choix.

Depuis 2013, le règlement de fonctionnement général de l'aéroport prévoit que la Ville de Québec doit soumettre une liste d'au moins trois candidats pour chaque «membre municipal» désigné au C.A. d’Aéroport de Québec inc., une société privée à but non lucratif qui gère le bien public fédéral.

Actuellement, il y a deux postes vacants à la suite des démissions d’Alain April et René Rouleau, désignés respectivement par la Ville en 2012 et en 2016.

Si le règlement avait été suivi à la lettre dans les dernières semaines, la Ville de Québec aurait dû soumettre une liste de six candidats pour pourvoir les deux postes afin de permettre au C.A. de l'aéroport d'avoir l'embarras du choix. Or, deux seuls noms ont été soumis : Claude Choquette (président du Groupe Le Massif) et Denis Leclerc (Biscuits Leclerc).

Le chef de l’opposition Jean-François Gosselin et les deux autres élus de Québec 21 ont refusé d’appuyer la recommandation de la Ville pour la désignation de messieurs Choquette et Leclerc.

«Les deux personnes sont très compétentes, mais on n’a pas suivi le règlement. On a imposé les deux noms. Après ça, on se demande comment ça se fait que les relations entre la Ville de Québec et l’aéroport sont tendues. C’est un exemple...», a lâché le conseiller de Beauport Stevens Mélançon, lundi soir, à l’hôtel de ville.

«Après, on se demande pourquoi il y a une chicane interne... Le règlement est très clair. Pourquoi on impose tout simplement deux noms ?», a ajouté son collègue Patrick Paquet.

«C’est le choix qu’on a fait»

La vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, n’a fourni aucune explication lors de la séance du conseil municipal sur les raisons qui ont motivé la Ville à faire fi du règlement et à mousser la candidature de deux seules personnes au lieu de soumettre une liste de plusieurs noms.

Elle s’est contentée de répéter qu’elle avait «entièrement confiance» en ces deux hommes d’affaires pour représenter la Ville de Québec au C.A. de l’aéroport. «Le maire a été très clair. La Ville suggère ces nominations-là. Ce sont des personnes extrêmement compétentes qui ont une grande expérience et c’est le choix qu’on a fait», a renchéri l’attaché de presse du maire Labeaume, Paul-Christian Nolin, mardi.

Le secrétaire du C.A. de l’aéroport a récemment communiqué avec la Ville pour lui demander de suggérer d’autres candidats, ce qu’elle n’a visiblement pas l’intention de faire.

Précisons que le règlement de l’aéroport n’oblige pas le conseil d’administration à entériner les candidatures soumises par la Ville de Québec. Cela dit, un refus du C.A. contribuerait assurément à envenimer les relations qui sont déjà tendues.

Prudente, la porte-parole de l’aéroport a renvoyé la balle à la Ville et a refusé de s’avancer au sujet des intentions du C.A. à ce stade-ci. «YQB a informé le maire et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec des règles de gouvernance s’appliquant aux proposants municipaux et communautaires. Le processus suivra son cours dès que ces proposants se conformeront à ces règles de gouvernance», a fait savoir Laurianne Lapierre.