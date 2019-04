Mick Jagger opéré, les admirateurs des Stones ont le cœur serré

PARIS | L’inquiétude grandit chez tous les admirateurs des Rolling Stones, après l’annonce par divers médias américains d’une opération au cœur que doit subir Mick Jagger et qui a entraîné le report de la tournée nord-américaine du plus célèbre groupe de rock du monde.

Depuis que les Rolling Stones ont communiqué sur le report de leurs 17 concerts prévus aux États-Unis et au Canada entre le 20 avril et le 29 juin, les spéculations vont bon train dans la presse pour essayer d’éclaircir le mystère autour de l’état de santé de Jagger, à qui les médecins ont dit « qu’il a besoin d’un traitement médical ».

Le compte Twitter du groupe n’a pas précisé la nature du problème de la vedette britannique de 75 ans. Mais rapidement, lundi soir, le site américain Drudge Report a affirmé, citant des sources anonymes, qu’il allait se faire opérer du cœur vendredi à New York, pour le remplacement d’une valve.

Une information confirmée par le magazine spécialisé et homonyme du groupe, Rolling Stone, tandis que le New York Post affirmait ensuite que Jagger devait se faire poser une endoprothèse au cœur.

Quel que soit le scénario, le dysfonctionnement semble être cardiaque, selon ces fuites, pour l’heure non confirmées, ni infirmées par le groupe.

Le cœur comprend quatre valves, essentielles à son fonctionnement, qui s’ouvrent pour laisser passer le sang, toujours dans le même sens, et se ferment pour l’empêcher de refluer. Lorsque ces valves fonctionnent mal, on parle de « valvulopathie cardiaque », des affections fréquentes qui peuvent avoir plusieurs causes.

Des quatre valves, les plus fréquemment touchées sont la valve aortique (située entre le ventricule gauche du cœur et l’aorte) et la valve mitrale (entre l’oreillette et le ventricule gauches). Ces dysfonctionnements peuvent nécessiter de remplacer la valve touchée par une valve artificielle, à base de tissu animal ou synthétique. C’est une opération lourde, à cœur ouvert.

Ces dernières années, une technique plus légère a été mise au point pour remplacer la valve aortique sans ouvrir le thorax: après une simple incision au pli de l’aine, le chirurgien passe par l’artère fémorale pour introduire la valve artificielle contenue dans une endoprothèse, un petit tube grillagé.

Moins traumatisante, cette technique permet au patient de reprendre ses activités plus rapidement.

Communication floue

Cette dernière hypothèse serait la plus favorable pour Mick Jagger, pour lequel les médecins ont dit s’attendre « à un rétablissement complet qui lui permettra de remonter sur scène le plus tôt possible », selon le communiqué des Stones.

Toujours est-il que les millions d’admirateurs des Stones ont le cœur serré depuis qu’ils ont appris la nouvelle. Et ce malgré les photos rassurantes apparues sur internet, montrant Jagger souriant en train de jouer sur une plage de Miami avec son fils de deux ans.

Parmi eux, David Tillier, président du fan-club français « Sympathy for the Devils », oscille entre inquiétude et placidité.

« Le “check-up” médical obligatoire a forcément révélé quelque chose. Si ce qu’on lit est vrai, quelque part c’est rassurant. Bien sûr, c’est sérieux, mais changer une valve du cœur c’est devenu assez courant et maîtrisé », dit-il.

« Mais en même temps la communication, habituellement bien cadrée des Stones, ne l’a pas été. Ce que je trouve alarmant, c’est que c’est d’abord Mick qui a d’abord tweeté dans son coin pour annoncer qu’il était “dévasté de devoir repousser la tournée”. Après quoi les Stones ont fait leur communiqué, renforçant l’inquiétude en étant vague sur son état de santé », étaye-t-il.

Autre source d’inquiétude, ce tweet du guitariste Keith Richards, également présent avec le groupe à Miami: « Mick nous sommes toujours là pour toi ».

« Après, ce qui rassure c’est que les billets restent encore valables », souligne David Tillier, rappelant que les fois où Jagger a dû reporter des concerts, il s’agissait toujours de problèmes d’angines ou de cordes vocales.

« Mick a évidemment bu, consommé de la drogue... Mais il a une hygiène de vie “hyper clean” depuis des années, il fait du sport, il court. Personne ne cavale comme lui pendant deux heures sur scène. »