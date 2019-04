Mieux comprendre, mieux s’entendre!

Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme « Faites briller en bleu ». Des monuments et des places publiques d’ici et d’ailleurs seront éclairés en bleu dans la nuit du 2 avril en soutien à la cause. Thomas Bouchard, associé Certification et leader des Services aux sociétés privées au bureau de Québec de PwC, a accepté la présidence d’honneur de la 28e campagne de collecte de fonds de la Fondation de l’autisme de Québec (objectif 30 000 $). La Fondation tiendra cette semaine une soirée de dégustation de vins d’importation privée, le jeudi 4 avril, de 17 h 30 à 21 h, chez ISV Importations Syl-Vins (6655, boulevard Pierre Bertrand, local E-50, 2e étage, Québec) et un brunch, le dimanche 7 avril, dès 10 h, au Patro Roc-Amadour. Renseignements : 418 624-7432, poste 105, ou fondation@autismequebec.org.

Vin et escarpins

Alain Guay, président de Caron & Guay, a accepté la présidence d’honneur du 8e cocktail-bénéfice Vin & Escarpins, du comité Filles Open, qui se tiendra le mercredi 1er mai, dès 18 h, à Place Ste-Foy (devant la boutique Jean-Paul Fortin). Les profits de l’événement (ouvert aux femmes et aux hommes) seront versés à deux fondations retenues par le Filles Open : La Maison Michel-Sarrazin et Petits Bonheurs d’école. Renseignements : fillesopen.org.

Ambassadeur

Denis Angers, historien, communicateur et raconteur hors pair (il est excellent depuis 5 ans à l’animation de l’émission Des chemins, des histoires, sur les ondes de MAtv), vient d’accepter le titre d’ambassadeur des festivités entourant le 50e anniversaire de la FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qui regroupe plus de 90 000 membres dans 168 clubs affiliés. La programmation des festivités sera dévoilée au cours des prochaines semaines, mais on sait déjà que le congrès québécois 2019 de la FADOQ se tiendra en juin à Lévis. www.fadoq-quebec.qc.ca.

Médaillés d’or

Bravo à Héloïse Fleury et Éric Bernier, du Dojo de Beauport, qui ont remporté la médaille d’or, dans la catégorie moins de 19 ans, lors des championnats ouverts de Kata de l’Est du Canada, présentés récemment à St-Jean-sur-Richelieu et qui réunissaient des participants du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et de la région de New York. Héloïse et Éric sont entraînés par Daniel Tabouret, 7e dan, fondateur du Dojo de Beauport. Sur la photo, les médaillés sont accompagnés du maître japonais Hiroshi Nakamura, 9e dan, membre du jury.

60 ans de mariage

Jean-Yves Gagnon et Yolande Vallée, de L’Ancienne-Lorette, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 2 avril 1959 à St-Adelme, municipalité située à 15 km de Matane, a beaucoup voyagé par la suite. Ils ont eu trois enfants (Jean-Claude, Michel et Sylvie) nés à Sept-Îles, puis deux autres (Line et Harold) nés à Gagnon, ancienne ville minière du Québec, sur la Côte-Nord. C’est à la fermeture de la ville de Gagnon, en 1985, que le couple a déménagé dans la grande région de Québec. M. Gagnon a travaillé plus de 20 ans comme camionneur et homme d’entrepôt pour la compagnie minière Québec Cartier (aujourd’hui appelée ArcelorMittal). Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Marie Eykel (photo) comédienne (Passe-Partout), 71 ans... David Ferrer, joueur de tennis espagnol, 37 ans... Jesse Carmichael, ex-claviériste de Maroon 5, 40 ans... Pascale Nadeau chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada (du vendredi au dimanche), 59 ans... Guy Aubry, animateur radio... Richard R. Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada, 62 ans... Linda Hunt, actrice américaine, 74 ans.

Disparus

Le 2 avril 2018. Winnie Madikizela-Mandela (photo), 81 ans, une égérie de la lutte antiapartheid en Afrique du Sud... 2017. Yolande Roy, 88 ans, comédienne québécoise, entre autres, dans Le retour à TVA... 2017. André Drouin, 70 ans, conseiller municipal de Hérouxville... 2016. Gallieno Ferri, 87 ans, dessinateur italien de bande dessinée... 2015. Yves Cantin, 69 ans, ténor et fondateur du magazine InfOpéra.