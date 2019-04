Réseau de la santé : une journée sans temps supplémentaire forcé

MONTRÉAL – Les professionnelles en soins du réseau de la santé ne feront pas de temps supplémentaire obligatoire lundi prochain.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ a dévoilé jeudi sa campagne «Le temps supplémentaire obligatoire, ç'a assez duré» qui vise à mettre en lumière le ras de bol des infirmières et des autres professionnelles en soins sur cette question du temps supplémentaire obligatoire (TSO).

«Le 8 avril prochain, les professionnelles en soins veulent pouvoir choisir leur santé physique et mentale, leur vie personnelle et familiale. Elles veulent, comme la grande majorité de la population, vivre une journée normale de travail. Une journée où elles ne risquent pas d'être prises en otage», a expliqué la présidente de la FIQ Nancy Bédard dans un communiqué.

L’organisation qui représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires estime que le TSO «est devenu un réel mode de gestion qui porte atteinte aux droits des professionnelles en soins et a un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins».

Pour la journée du 8 avril, la FIQ conseille aux employeurs de se préparer et estime que le délai d’une semaine leur permettra de prévoir des horaires de travail complets ainsi que du personnel en nombre suffisant.

Par ailleurs, la Fédération demande à la ministre de la Santé d’agir. «Elle doit envoyer le message clair que le temps où on faisait reposer tout le fonctionnement du réseau de la santé sur les épaules des professionnelles en soins est révolu, a mentionné Nancy Bédard. Il y a urgence d'agir!»

En entrevue à TVA Nouvelles, la présidente de la FIQ a prévenu qu’il y aura d’autres évènements organisés si les choses ne changent pas. «Le printemps risque d’être chaud», a-t-elle ajouté.