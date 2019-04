Très gros problème de SPM à résoudre

Depuis un an et demi, je sors avec une fille qui dès le départ représentait la femme de mes rêves. Elle l’est encore, mais avec un gros bémol qui m’incite à vous demander votre avis. Je l’aime, sauf à certains jours du mois où elle se transforme en furie agressive, méchante et impossible à raisonner.

Ça se passe invariablement tous les mois pendant sa période pré-menstruelle. Comme si du jour au lendemain elle devenait quelqu’un d’autre que je ne reconnais pas. C’est impossible pendant ces jours là de discuter avec elle pour lui faire entendre raison. Plus je parle et tente d’amenuiser nos prises de bec, pire c’est. Le mieux à faire c’est de me taire et attendre que la tempête passe.

Nous avons aménagé ensemble il y a six mois, et je vous avoue très sincèrement que si c’était à refaire, je n’aurais pas pris cette décision de faire vie commune avec elle tant ma vie devient un enfer durant presque une semaine par mois. Ce qui est bizarre, c’est que lorsqu’on ne vivait pas ensemble, jamais elle ne m’avait parlé de son SPM et jamais je ne m’étais rendu compte du changement qui s’opérait en elle à ce moment-là.

Mais en y réfléchissant bien et avec le recul, ça m’oblige à me souvenir que pendant environ une semaine par mois, elle trouvait plein de bonnes raisons pour ne pas me voir. Ce qui fait que jamais je ne me suis rendu compte du délira agressif qui l’envahissait alors. Je n’ose pas me séparer encore une fois, ça ferait trop de peine à ma mère qui aime beaucoup ma blonde. Et moi aussi je l’aime, mais pendant cette semaine de SPM rituelle, je voudrais me voir au bout du monde tant elle me met hors de moi pour un rien. Que faire?

Claude-André

Mon cher Claude-André, plus de 75% des femmes disent souffrir du syndrome pré-menstruel à des degrés divers. Mais pour certaines, dont probablement votre compagne, ce sont de véritables jours de calvaire. Et ce sont finalement les règles qui vont venir soulager l’ensemble des symptômes en décontractant le corps et l’esprit et en faisant disparaître les maux comme ils étaient venus.

Vous avez aussi raison de souligner qu’aucune discussion sensée n’est possible chez certaines femmes particulièrement affectées par leur SPM. C’est pourquoi il serait sage de votre part de prendre de la distance avec elle pendant ces périodes difficiles pour lui permettre de les vivre en intimité avec elle-même.

L’huile d’onagre est jusqu’à ce jour le produit naturel qui s’est avéré le plus efficace pour diminuer les mauvais effets du SPM. « L’onagre agirait contre la douleur, elle réduirait la tension mammaire, les migraines, les troubles de l’humeur et les ballonnements. » Soit tous ces symptômes qui accompagnent généralement le SPM.