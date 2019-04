Trois dirigeants déposent une plainte contre Gosselin

Rien ne va plus à Québec 21. Dans une lettre obtenue mardi soir par Le Journal, on apprend que le président, l’agent officiel et la directrice générale du parti ont récemment déposé une plainte contre le chef, Jean-François Gosselin, devant la Commission municipale du Québec.

Serge Marcotte, Michel Boileau et Nancy Piuze demandent, dans leur missive datée du 26 mars, qu’une enquête soit ouverte contre M. Gosselin pour « non-respect » de deux lois : celle sur l’éthique et la déontologie et celle sur les Élections et les référendums dans les municipalités.

Ils reprochent notamment à M. Gosselin d’avoir « utilisé de faux arguments » pour obtenir – auprès de la trésorerie de la Ville de Québec – les détails des dépenses de novembre 2018 de son parti.

« M. Gosselin savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé de prendre ces documents sans l’autorisation du représentant officiel », déplorent les trois signataires.

Irresponsable

Ces derniers estiment par ailleurs que M. Gosselin « remet constamment la légitimité de son CA et agit depuis un certain temps de manière irrespectueuse et irresponsable en demandant une enquête sur son propre parti afin de détourner l’attention sur les gestes qu’il a commis et qui sont contraires à l’éthique et aux lois ».

Revenant sur la saga des derniers jours au sein de Québec 21, les trois signataires mentionnent avoir entamé «des procédures légales», soit des lettres d’avocat « afin que monsieur Gosselin cesse immédiatement d’utiliser la voix des médias pour désavouer son CA et en intimider certains membres en leur mentionnant des dommages collatéraux ».

Rapport contesté

Aussi, les signataires contestent les conclusions du rapport produit ces derniers jours par la firme Bédard Lavallée CPA inc.

« Nous n’y trouvons aucune mention de la méthodologie utilisée, des faits sont mensongers et il contient des renseignements faux », regrettent-ils. Ils insistent toutefois sur le fait que ce même rapport ne relève «aucune dépense non conforme» du parti.

Démission collective ?

Tard mardi soir, nous avons également appris que les membres de l’exécutif de Québec 21 pourraient annoncer une démission collective mercredi matin.