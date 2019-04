Une Québécoise aux portes de la WWE

La lutteuse Flo Riley cogne à la porte de la grande ligue. En effet, la Québécoise a récemment été invitée au centre de performance de la World Wrestling Entertainment (WWE) et pourra ainsi perfectionner son art sous la supervision et l’encadrement de la plus grande organisation de lutte au monde.

«C’est maintenant ou jamais, a confié la lutteuse, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. J’ai quatre jours pour prouver que j’ai tout ce qu’il faut pour être une "superstar" de la WWE. Ça va être intense.»

Flo Riley prendra ainsi la route de la Floride et y amorcera son évaluation le 24 avril prochain.

«Ils vont m’évaluer sur tout, a-t-elle indiqué. Comment je vais me tenir, comment je vais interagir avec les autres, ma performance dans le ring, dans le gymnase, mes promos. Tout.

«[...] Je suis prête à tout. À la base, ce qu’ils veulent, ce sont des athlètes. Ça fait quatre ans que je m’entraîne et ils veulent savoir si tu as du cœur. Depuis que j’ai commencé, j’ai dédié ma vie entière à ça. C’est fou.»

La jeune femme de 24 ans fait peut-être de la lutte depuis quatre ans, mais cette passion remonte beaucoup plus loin.

«Honnêtement, je ne me rappelle pas quand j’ai commencé à regarder la lutte, a affirmé la Québécoise, qui a été introduite à ce sport dès sa plus tendre enfance par son père.

«[...] J’adore la lutte, car je pense que c’est le meilleur mariage entre le divertissement, raconter une histoire et le sport. J’adore la compétition et me dépasser.»