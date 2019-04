J’aurais bien aimé une victoire à Columbus jeudi, mais je ne peux pas reprocher grand-chose au Canadien. Il est en mission et il l’a prouvé à Winnipeg samedi. Le problème, c’est que les Blue Jackets le sont aussi avec cinq victoires d’affilée.

C’est plus difficile du côté des Hurricanes. Ils représentent la cible la plus proche, mais ils ont toujours un point d’avance sur le Canadien, qui risque de manquer de temps avec seulement trois matchs à jouer.

Le Tricolore m’a vraiment impressionné à Winnipeg. Ce n’est pas facile de jouer là-bas et quand on y pense, c’est une fin de saison vraiment excitante. C’est la plus palpitante depuis longtemps à Montréal.

Gary Bettman a toujours souhaité la parité et c’est ce que l’on voit.

Tout est encore possible. Les gens seront déçus si le Tricolore rate les séries et c’est compréhensible, mais lorsqu’on y réfléchit bien, la troupe à Claude Julien nous a donné une saison bonus.

Au début du calendrier, personne ne s’attendait à ce que le Canadien soit encore dans la course après 79 matchs. Le match à Columbus a toutefois été révélateur.

Le Canadien s’est présenté, mais il y a nettement plus de talent du côté des Blue Jackets et on les a vus prendre le contrôle du match. Que le Canadien se batte avec les Blue Jackets à ce stade-ci de l’année est remarquable.

Les données faussées

En fait, nous sommes chanceux que le CH soit encore dans la course et je considère que c’est un exploit. Il y a plusieurs joueurs chez le Canadien qui connaissent leur meilleure saison à vie comme Brendan Gallagher, Max Domi, Tomas Tatar, Phillip Danault, Jeff Petry, Andrew Shaw, sans compter Carey Price qui est redevenu lui-même.

La mauvaise nouvelle, c’est que lorsqu’autant de joueurs connaissent leur meilleure saison, il ne faut pas trop s’emballer. Ça fausse les données. Est-ce que tous ces joueurs pourront répéter ou améliorer leurs performances l’an prochain ? On peut en douter.

Le Canadien n’est pas sur le point d’être une équipe de premier plan. Il y a quelques bons jeunes joueurs qui s’en viennent, comme Ryan Poehling, mais il ne faut pas miser sur eux pour transformer l’équipe à court terme. Je suis aussi heureux de la mise sous contrat du gardien Cayden Primeau. Ces deux universitaires sont prêts pour les rangs professionnels.

Le mystère Drouin

Le joueur le plus talentueux qui pourrait changer la donne, dans la dernière semaine de la saison et dans l’avenir, est Jonathan Drouin. On ne sait toujours pas quel genre de joueur il va devenir.

Ce que j’ai de la difficulté à comprendre, c’est qu’il se laisse tasser par les Domi, Gallagher, Tatar et autres. Il est considéré comme un joueur de premier plan et il est payé en tant que tel, mais on dirait qu’il accepte d’être deuxième.

C’est à Drouin de prendre le taureau par les cornes, de prendre sa place et de prouver aux autres qu’il est le king. Il ne devrait pas accepter de se faire tasser comme ça. Il doit passer à un autre niveau. Le Canadien a besoin de lui et j’espère qu’il réalise qu’il a des choses à prouver.

Deux patates chaudes

Drouin et Jesperi Kotkaniemi sont devenus deux patates chaudes pour l’entraîneur Claude Julien. Dans le cas de Kotkaniemi, son inexpérience est en cause, mais dans le cas de Drouin, c’est différent. Il devrait être le leader.

Heureusement que d’autres joueurs prennent la relève, sinon il serait davantage montré du doigt.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le cas Byron

Je n’ai pas honte de le dire, je suis de la vieille école et je crois que Paul Byron n’avait pas le choix d’accepter le combat avec MacKenzie Weegar, mardi. Le problème n’est pas le combat, mais l’assaut qu’il a commis en janvier. C’est le genre de geste qu’il faut bannir du hockey. Lorsque tu commets un acte de la sorte, tu dois t’attendre à en subir les conséquences et c’est ce qui s’est produit mardi. Malheureusement, ça s’est mal passé pour Byron. Si je suis gardien du Canadien, son courage me motive et je me dis que je vais essayer de gagner pour lui. Il a démontré du caractère. Tu dois te faire respecter dans la LNH.

Les bagarres

Je sais que je vais me faire critiquer, mais je crois que c’est une bonne chose qu’il y ait encore des bagarres dans la LNH. C’est une forme de contrôle, une forme de police. Si on bannit les bagarres, on verra encore plus de gestes dangereux. Je ne veux pas retourner dans les années 1970 et je ne veux pas voir des combats tous les soirs, mais un joueur qui commet un geste répréhensible doit savoir que tôt ou tard, il devra en payer le prix. Byron le savait.

Encore 50 buts pour Ovy

Reste-t-il encore des gens pour critiquer mon ami Alex Ovechkin ? Jusqu’à l’an dernier, on disait qu’il n’avait jamais gagné. Après la coupe, on a dit qu’il a passé l’été sur le party et qu’il ne serait pas prêt pour la saison. Erreur ! Il vient de réussir sa huitième saison de 50 buts à 33 ans. S’il se rend à neuf, il rejoindra les meneurs, Wayne Gretzky et Mike Bossy, qui ont joué à des époques beaucoup plus offensives. Il est temps de reconnaître qu’Ovechkin est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH. Et je ne parierai pas un huard contre les Capitals dans les séries éliminatoires.

Les Flames en feu

On n’a pas parlé beaucoup des Flames, mais mine de rien, ils terminent la saison en force et occupent le premier rang dans l’Ouest. Leur gardien Mike Smith est capable du meilleur comme du pire. J’ai hâte de les voir en séries ceux-là.