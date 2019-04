Vous pourriez passer la nuit au Louvre avec la Joconde grâce à Airbnb

Prendre l’apéro avec Mona Lisa, souper avec la Vénus de Milo et passer la nuit dans une chambre magique sous la Pyramide du Louvre: c’est ce que vivront les gagnants du tout nouveau concours organisé par Airbnb.



Eh oui, après avoir fait dormir quelques chanceux dans un Ikea, un aquarium à requins et une chambre en Lego, Airbnb s’associe au Louvre pour créer une autre expérience pas comme les autres.

Le concours du moment est organisé à l’occasion des 30 ans de la Pyramide du Louvre. Le gagnant et son invité auront le plus célébre musée parisien juste pour eux pendant une nuit entière.

Airbnb

En plus de prendre l’apéro dans un salon près du tableau de la Joconde et de souper non loin de la statue de la Vénus de Milo, ils se verront offrir un concert privé dans les somptueux salons de Napoléon III et une visite privée du musée en compagnie d’une historienne de l’art. Selon Airbnb, ce tour guidé sera semblable à ceux auxquels Barack Obama, Beyoncé et Jay-Z ont eu droit.

Airbnb

Le clou de la soirée sera probablement la nuit sous la Pyramide du Louvre, dans une chambre éphémère qui promet d’être magique.

La grande soirée en question se déroulera le 30 avril 2019.

Airbnb

Le concours, qui est ouvert aux habitants du Québec, ne fera qu’un seul duo de gagnants. Pour participer, vous devez aller sur la page airbnb.com/louvre et répondre à la question: «Pourquoi seriez-vous l’invité idéal de Mona Lisa?»



Vous avez jusqu’au 12 avril à 23h59 (heure de la France) pour envoyer votre réponse.



Si vous ne gagnez pas et que vous prévoyez vous rendre à Paris dans les prochains mois, vous pourrez vous rabattre sur les activités spéciales au Louvre qui seront offertes sur Airbnb dans la section «Expériences» à compter du mois de mai, à l’occasion des 30 ans de la Pyramide. À suivre.



Pour consulter l’ensemble des règlements de ce concours-coup de pub: airbnb.com/louvre.

