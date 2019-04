10 marques automobiles que vous aviez oubliées

Le monde automobile est en constante progression, et si certains constructeurs ont réussi à bien s’implanter au Canada, d’autres n’auront été que de passage.

Voici 10 marques disparues que vous aviez probablement déjà oubliées.

Eagle

Créée par Chrysler en 1988, Eagle était censée permettre au constructeur américain de charmer les jeunes passionnés de conduite automobile. On se souvient notamment de l’Eagle Talon, qui n’était en fait qu’une Mitsubishi Eclipse légèrement modifiée.

Chrysler a finalement lancé la serviette en 1998, 10 ans seulement après le lancement de la marque.

Daewoo

Le passage de Daewoo au Canada aura été de courte durée. Entre 1997 et 2003, les automobilistes d’ici pouvaient se procurer un exemplaire de cette division coréenne de General Motors. C’est de plus en plus rare, mais on peut encore en croiser sur nos routes.

Asüna

Asüna, créée uniquement pour le marché canadien, représente le paroxysme de la multiplication des modèles par General Motors dans les années 90. Vendue seulement de 1992 à 1994, cette marque n’a jamais réussi à charmer les consommateurs canadiens. On vous met au défi d’en trouver une aujourd’hui!

Passport

Juste avant Asüna, Passport était une autre marque réservée au marché canadien sous l’égide de General Motors. Et comme avec Asüna, on peut parler d’un échec cinglant. Lancée en 1988, la division de GM ne commercialisait qu’un modèle baptisé Optima, une copie conforme de la Pontiac LeMans. Elle a tiré sa révérence en 1991.

Isuzu

Contrairement à d’autres constructeurs japonais comme Honda, Toyota ou Nissan, Isuzu n’a jamais réussi à s’imposer sur le marché canadien, qu’il a d’ailleurs quitté en 2002. Isuzu existe encore ailleurs dans le monde, mais le constructeur se concentre désormais sur des véhicules commerciaux.

Mercury

Wieck

En plus de Lincoln, Ford comptait antérieurement sur une autre division de luxe: Mercury. La marque américaine a officiellement été éliminée en janvier 2011, mais son retrait du marché canadien a été effectué quelques années auparavant.

Geo

De retour chez General Motors, Geo fait partie de cette longue liste de marques qui n’ont pas fait long feu. Lancée en 1989, Geo a été reléguée aux oubliettes en 1997. Les plus nostalgiques se souviendront de la Storm, du Tracker et de la petite Metro.

Oldsmobile

Wieck

Les plus jeunes n’ont probablement aucun souvenir de cette marque abandonnée en 2004, mais Oldsmobile a eu un grand rôle à jouer dans le développement de l’automobile moderne. La Curved Dash, construite entre 1902 à 1904, a été la première voiture à production de série au monde, avant la Ford Model T.

Plymouth

General Motors n’a pas le monopole des marques disparues! Chez Chrysler (maintenant FCA), Plymouth a été larguée en 2001 après une longue carrière lancée en 1928. Au cours de ses dernières années, on y commercialisait surtout des versions rebadgées de Dodge comme la Neon et la Voyager (Grand Caravan).

AMC

Aux côtés des «trois grands» constructeurs automobiles que sont Ford, GM et Chrysler, un quatrième joueur a jadis fait la pluie et le beau temps dans le portrait automobile américain: AMC. Défunte en 1988, AMC laisse derrière elle de drôles de bolides comme la Gremlin et la Pacer!