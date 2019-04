PAQUET, Murielle Desneiges



À Lévis, le 28 mars 2019, est décédée madame Murielle Desneiges Paquet, épouse de feu monsieur Benoit Roy, fille de feu Gérard Paquet et de feu Marianna Lacroix. Demeurant à Lévis, MADAME ROY était très appréciée par les élèves et ses collègues du Couvent de Lévis, maintenant l'école Marcelle-Mallet, où elle a travaillé plusieurs années avec passion. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claire (Laurent) et Jean-Luc; ses petits-enfants: Danielle-Maude (Eric), Elizabeth (Jean-Mathieu), Bruno-Pascal (Véronique) et Anthony; ses arrière-petits-enfants: Blanche, Edmond et François-Xavier; ses frères et soeurs: Réal (Céline), Yolande (Gérard), Lise, Francine (Donat), feu Nicole (Jean-Paul), feu Jean-Marc (Françoise); sa belle-soeur Simone (feu Jacques Roy); son filleul Benoit Desjardins; sa filleule Paule Marcoux de Fort McMurray; ses neveux, nièces, cousins, cousines que la famille apprécie beaucoup. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, 2ème étage, pour les excellents soins prodigués. Un très grand merci à ses trois soeurs pour leur grande disponibilité ainsi qu'à France Desjardins pour son grand dévouement. La famille vous accueillera auà compter de 13h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald.