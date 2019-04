POULIN, Didier



C'est avec une tristesse infinie que nous vous faisons part du décès de notre fils et frère bien-aimé, Didier Poulin, survenu à Québec le 23 janvier 2019, à l'âge de 34 ans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 5 avril 2019, de 19h à 21h.L'inhumation se fera au cimetière L'Assomption de St-Georges de Beauce, à une date ultérieure. Outre ses parents, Rose-Hélène Losier et Pierre Poulin, et sa sœur, Marie-Pierre Poulin, il laisse dans le deuil plusieurs oncles, tantes, et cousin(e)s, des familles Losier et Poulin, ainsi que de nombreux ami(e)s. Il a rejoint son frère, Olivier, décédé en 1981. Didier était un jeune homme aimant, attentionné, avec beaucoup d'humour. Généreux, il était toujours prêt à rendre service. Fortement impliqué dans les N.A. depuis une dizaine d'années, on ne compte pas le nombre de personnes aidées par ses interventions. Il sera manqué par tous ceux qui l'ont côtoyé et aimé. On se souviendra de lui comme d'un être attachant au sourire lumineux. Au lieu de fleurs, des dons à La Maison de Job (12 057 rue de l'Hôpital, Québec, G2A 2T6, (418) 845-3072, www.maisondejob.org) seraient appréciés." Ah! comme la neige a neigé!Ma vitre est un jardin de givre.Ah! comme la neige a neigé!Qu'est-ce que le spasme de vivreA la douleur que j'ai, que j'ai. "-Soir d'hiver, Emile Nelligan