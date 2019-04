TREMBLAY, Georges-Albert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mars 2019 à l'âge de 83 ans et 4 mois, nous a quittés monsieur Georges-Albert Tremblay. Il était l'époux de dame Henriette Tremblay et il demeurait à Québec, autrefois de Les Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église de Les Éboulements, vendredi jour des funérailles à compter de 10 h 30. Monsieur Georges-Albert Tremblay laisse dans le deuil son épouse: Henriette Tremblay; son fils: Alain (Joëlle Leprêtre); sa belle-sœur: Nicole Roberge (feu Michel Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Réjean (Bernadette Vigneault), Hélène, Michel (Carolle Duchesne), Jeanne (Jean Bouchard), Lina, Marie (Jacques Paquet), Rachel; son filleul et sa filleule: Roger Duguay et Mélanie Harvey ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial aux médecins et infirmières de la greffe rénale de l'Hôtel-Dieu de Québec et tout leur personnel soignant ainsi que le CLSC La Source pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec pour la greffe rénale, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la