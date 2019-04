HAMELIN DUVAL, Jeanne D'Arc



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 29 mars 2019, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée dame Jeanne d'Arc Hamelin, épouse de monsieur Jean-Marc Duval, fille de feu monsieur Ludger Hamelin et de feu dame Héléna Leduc. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre et était native du Lac-aux-Sables. La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Bernardin-de-Sienne, 605, rue de l'Église, Rivière-à-Pierre,à compter de 13 h,. L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux Jean-Marc, madame Hamelin laisse dans le deuil son fils Gaétan; son petit-fils adoré Kevin; sa fille Julie (Simon Gauvin); les enfants de ce dernier: Louis, Justine et Annabelle; son frère Maurice (Denise Borgia); ses sœurs: Georgette, Noëlla, Lucette et Elizabeth ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère Joseph, ses sœurs: Marie, Cécile, Gaby, Rose et Madeleine, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Hamelin et Duval ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 2X4. Des formulaires seront disponibles à l'église.